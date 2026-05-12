Украина начинает сотрудничество с одной из крупнейших defence tech-компаний мира

12 мая глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров официально подтвердил старт сотрудничества с одной из крупнейших defence tech-компаний мира Palantir Technologies. По словам министра, в первую очередь речь идет о внедрении ИИ-решений в войну.
Главные тезисы
- Благодаря Palantir Украина рассчитывает получить технологическое преимущество на поле боя и за его пределами.
- Силы обороны, наконец, могут использовать лучшие мировые технологии.
Украина вводит AI в войну
Что важно понимать, Palantir — одна из ведущих мировых компаний в области анализа данных и AI решений для обороны и безопасности.
Более того, она входит в топ-10 технологических компаний США с капитализацией 330 миллиардов долларов.
Министр обороны Украины Михаил Федоров уже провел официальную встречу с CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.
По словам Федорова, уже удалось договориться:
о создании системы детального анализа воздушных атак;
о внедрении AI-решения для работы с большими объемами разведывательных данных;
об интегрировании технологий в планирование deep strike-операций.
