Украина начинает сотрудничество с одной из крупнейших defence tech-компаний мира

12 мая глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров официально подтвердил старт сотрудничества с одной из крупнейших defence tech-компаний мира Palantir Technologies. По словам министра, в первую очередь речь идет о внедрении ИИ-решений в войну.

  • Благодаря Palantir Украина рассчитывает получить технологическое преимущество на поле боя и за его пределами.
  • Силы обороны, наконец, могут использовать лучшие мировые технологии.

Украина вводит AI в войну

Что важно понимать, Palantir — одна из ведущих мировых компаний в области анализа данных и AI решений для обороны и безопасности.

Более того, она входит в топ-10 технологических компаний США с капитализацией 330 миллиардов долларов.

Министр обороны Украины Михаил Федоров уже провел официальную встречу с CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.

Вводим AI (искусственный интеллект — ред.) в войну вместе с Palantir — одной из крупнейших defence tech-компаний мира.

Министр обороны Украины

По словам Федорова, уже удалось договориться:

  • о создании системы детального анализа воздушных атак;

  • о внедрении AI-решения для работы с большими объемами разведывательных данных;

  • об интегрировании технологий в планирование deep strike-операций.

Сегодня технологии, AI, анализ данных и математика войны оказывают непосредственное влияние на результат на поле боя. Наша цель — усиливать партнерство с Palantir в AI-решениях и defence tech-проектах, которые дают технологическое преимущество Украине, — подчеркнул Михаил Федоров.

