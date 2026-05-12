Украина предлагает России "аэропортное перемирие"
Украина предлагает России "аэропортное перемирие"

Источник:  Politico

Команда украинского лидера Владимира Зеленского призывает Европу стать посредницей по вопросу установления "аэропортного перемирия" с Россией. По убеждению официального Киева, взаимное прекращение атак на аэропорты будет выгодно как Украине, так и России.

Главные тезисы

  • Украина убеждена, что Россия может быть заинтересована в этом соглашении.
  • Зеленский уже успел обсудить эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

Европа может приблизить "аэропортное перемирие" между Украиной и РФ

С официальным заявлением по этому поводу выступил шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.

По его словам, эта новая инициатива предусматривает ограниченное соглашение между Украиной и Россией о воздержании от ударов по аэропортам.

Нам, возможно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытаемся заключить или добиться так называемого "аэропортного перемирия".

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Как отметил украинский дипломат, для российского диктатора Владимира Путина есть смысл согласиться на такое предложение официального Киева.

Кремль не может игнорировать тот факт, что ключевые российские транспортные узлы — в частности, международный аэропорт "Шереметьево" в Москве и аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге — все чаще вынуждены “замораживать” свою работу на фоне атак украинских дронов.

Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или, возможно, специальную группу, могли бы обсудить (аэропортное перемирие — ред.), — подчеркнул глава МИД Украины.

