Команда украинского лидера Владимира Зеленского призывает Европу стать посредницей по вопросу установления "аэропортного перемирия" с Россией. По убеждению официального Киева, взаимное прекращение атак на аэропорты будет выгодно как Украине, так и России.

Европа может приблизить "аэропортное перемирие" между Украиной и РФ

С официальным заявлением по этому поводу выступил шеф украинской дипломатии Андрей Сибига.

По его словам, эта новая инициатива предусматривает ограниченное соглашение между Украиной и Россией о воздержании от ударов по аэропортам.

Нам, возможно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытаемся заключить или добиться так называемого "аэропортного перемирия". Андрей Сибига Глава МИД Украины

Как отметил украинский дипломат, для российского диктатора Владимира Путина есть смысл согласиться на такое предложение официального Киева.

Кремль не может игнорировать тот факт, что ключевые российские транспортные узлы — в частности, международный аэропорт "Шереметьево" в Москве и аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге — все чаще вынуждены “замораживать” свою работу на фоне атак украинских дронов.