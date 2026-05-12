ПВО ликвидировала 192 цели во время воздушного нападения РФ
Атака России на Украину 12 мая – как отработала ПВО
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 11-12 мая российские оккупанты совершали атаки на мирные украинские города и села 216 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Подтверждено попадание 25 ударных БПЛА на 10 локациях.

На этот раз вражеские дроны летели по направлениям Брянск, Шаталово, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ., ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 192 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Атака продолжается в воздушном пространстве до десяти вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности! — призывают Воздушные силы ВСУ.

