ПВО ликвидировала 192 цели во время воздушного нападения РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 11-12 мая российские оккупанты совершали атаки на мирные украинские города и села 216 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Подтверждено попадание 25 ударных БПЛА на 10 локациях.
Атака России на Украину 12 мая — как отработала ПВО
На этот раз вражеские дроны летели по направлениям Брянск, Шаталово, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ., ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 25 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
