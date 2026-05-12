РФ атаковала Киевщину, Днепровщину и Харьковщину — погиб человек, 4 пострадали

В минувшую ночь российские захватчики наносили удары по разным регионам Украины. Это привело к гибели одного мирного жителя и ранению еще четырех в Днепровской области.

Последствия новых атак России на Украину 12 мая

Как сообщает ГСЧС Украины, в Киевской области после вражеской атаки вспыхнула крыша детского сада.

Также в находящемся рядом четырехэтажном жилом доме выбиты окна. Под удар попали и частные домовладения.

К счастью, погибших и пострадавших нет. На местах ударов работают спасатели и все необходимые оперативные службы. Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия российской атаки, обследуют поврежденные здания.

В минувшую ночь Харьковскую область россияне атаковали ударным БпЛА: загорелся автобус, а также грузовой автомобиль.

Также враг ударил по территории частного домовладения в селе Безруки Дергачевской общины Харьковского района. В результате вспыхнула хозяйственная постройка, поврежден жилой дом.

В Днепровской области местные власти сообщают о погибшем и пострадавших в результате российских атак.