РФ атаковала Киевщину, Днепровщину и Харьковщину — погиб человек, 4 пострадали

В минувшую ночь российские захватчики наносили удары по разным регионам Украины. Это привело к гибели одного мирного жителя и ранению еще четырех в Днепровской области.
Главные тезисы
- Более 20 раз враг атаковал сразу 5 районов Днепровской области.
- Также россияне били по Черниговщине ударными беспилотниками, никто не пострадал.
Последствия новых атак России на Украину 12 мая
Как сообщает ГСЧС Украины, в Киевской области после вражеской атаки вспыхнула крыша детского сада.
Также в находящемся рядом четырехэтажном жилом доме выбиты окна. Под удар попали и частные домовладения.
В минувшую ночь Харьковскую область россияне атаковали ударным БпЛА: загорелся автобус, а также грузовой автомобиль.
Также враг ударил по территории частного домовладения в селе Безруки Дергачевской общины Харьковского района. В результате вспыхнула хозяйственная постройка, поврежден жилой дом.
В Днепровской области местные власти сообщают о погибшем и пострадавших в результате российских атак.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-