Работа нового ЗРК STASH впервые попала на видео

Воздушное командование "Запад" решило наконец продемонстрировать, как на поле боя работает украинский военный "антидроновый" зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) STASH.

Украинский ЗРК STASH — все подробности и видео

Боевая работа зенитно-ракетного комплекса STASH — уничтожение ударного БпЛА типа Shahed в ходе отражения массированного вражеского удара дронами по западному региону страны, — сказано в заявлении Воздушного командования "Запад".

В видео можно увидеть, что комплекс разместили на прицеп, а также оснастили израильской радиолокационной системой RADA.

Пользователи сети также заметили, что ЗРК использует зенитные ракеты AGM-114L Longbow Hellfire.

Согласно последним данным, STASH создала американская компания V2X, и он является бюджетной вариацией ее самоходного комплекса Tempest DASH (Denied Area Sprinter-Hellfire), который ранее уже был замечен на фронте.

Что важно понимать, ЗРК Tempest был разработан для реализации боевых задач, в которых главную роль играют мобильность и низкая заметность.

Ключевая цель — поражение российских дронов, вертолетов и самолетов на малых высотах в любых погодных условиях. Технические характеристики комплекса не раскрываются.