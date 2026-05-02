Работа нового ЗРК STASH впервые попала на видео

Воздушное командование "Запад" решило наконец продемонстрировать, как на поле боя работает украинский военный "антидроновый" зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) STASH.
Главные тезисы
- Этот ЗРК использует зенитные ракеты AGM-114L Longbow Hellfire.
- STASH является бюджетной вариацией самоходного комплекса Tempest.
Украинский ЗРК STASH — все подробности и видео
В видео можно увидеть, что комплекс разместили на прицеп, а также оснастили израильской радиолокационной системой RADA.
Пользователи сети также заметили, что ЗРК использует зенитные ракеты AGM-114L Longbow Hellfire.
Согласно последним данным, STASH создала американская компания V2X, и он является бюджетной вариацией ее самоходного комплекса Tempest DASH (Denied Area Sprinter-Hellfire), который ранее уже был замечен на фронте.
Что важно понимать, ЗРК Tempest был разработан для реализации боевых задач, в которых главную роль играют мобильность и низкая заметность.
Ключевая цель — поражение российских дронов, вертолетов и самолетов на малых высотах в любых погодных условиях. Технические характеристики комплекса не раскрываются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-