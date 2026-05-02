Украина разнесла еще один пункт управления армии РФ
Как сообщает Генштаб ВСУ, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления, две артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны, склад хранения боеприпасов и семь районов сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1529 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Вчера на фронте зафиксировали 138 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 2 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 332 950 (+1 240) человек;

  • танков — 11 906 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 500 (+4) ед;

  • артиллерийских систем — 41 117 (+73) ед;

  • РСЗО — 1 763 (+6) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 267 589 (+2 305) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 93 274 (+265) ед.

  • специальной техники — 4 151 (+1) ед.

Начались 1529-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9976 дронов-камикадзе и осуществил 3379 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

