Украина разнесла еще один пункт управления армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления, две артиллерийские системы, средство противовоздушной обороны, склад хранения боеприпасов и семь районов сосредоточения личного состава российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1529 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Вчера на фронте зафиксировали 138 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 2 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 332 950 (+1 240) человек;
танков — 11 906 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 24 500 (+4) ед;
артиллерийских систем — 41 117 (+73) ед;
РСЗО — 1 763 (+6) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 267 589 (+2 305) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 93 274 (+265) ед.
специальной техники — 4 151 (+1) ед.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-