2 гражданских пострадали в результате ударов России по Харькову и Измаилу

Атаки РФ на Харьков и Измаил – какие последствия
Ночью 2 мая в Шевченковском районе Харькова российский ударный дрон попал в 12-этажное здание. Согласно последним данным, пострадали двое мирных жителей города. Кроме того, враг снова совершал атаки на портовую инфраструктуру Измаила.

Главные тезисы

  • В Холодногорском районе Харькова повреждено много автомобилей.
  • Над Измаилом большинство дронов удалось сбить.

Атаки РФ на Харьков и Измаил — какие последствия

Как сообщают местные власти Харькова, что в результате попадания вражеского "шахеда" в 12-й этаж многоквартирного жилого дома в Шевченковском районе один человек пострадал.

Мэр города Игорь Терехов официально подтвердил, что гражданский получил осколочные ранения грудной клетки.

Дело в том, что "шахед" не сдетонировал, что фактически спасло жизнь человеку.

Российский дрон также попал по автомобилям в Холодногорском районе Харькова — начался пожар. Согласно последним данным, 2 авто уничтожены, еще 7 — повреждены.

Впоследствии в ГСЧС официально подтвердили, что количество пострадавших в городе выросло до 2 человек.

Кроме того, сообщается, что РФ атаковала портовую инфраструктуру в городе Измаил Одесской области.

Очень эффективно отработали силы ПВО — большинство вражеских БПЛА было сбито. Разрушений практически нет, — сказано в официальном заявлении Измаильской РГА.

