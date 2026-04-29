"Малая" ПВО Украины уничтожила более 2100 дронов РФ в апреле — Сырский

"Малая" противовоздушная оборона на протяжении апреля уничтожила более 2100 российских ударных беспилотников.

Сырский подвел итоги работы "малой" ПВО за апрель

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил в Фейсбуке по итогам совещания по наращиванию способностей Сил обороны Украины в противодействии российским ударным БПЛА.

Должны делать максимум, чтобы надежно защитить украинские города и поселки, критическую инфраструктуру, производства, военные и гражданские объекты от воздушных атак противника. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Генерал отметил, что "работали предметно, без формальных докладов — только факты и результат".

Подробно разобрали текущую ситуацию в воздухе: как действует противник, где мы его опережаем и где нужно усиливаться. Анализировали конкретные результаты работы подразделений, эффективность эшелонов перехвата и взаимодействие между составляющими ПВО. Выводы сделаны.

По его словам, "система так называемой "малой" ПВО продолжает укрепляться и уже демонстрирует высокую эффективность. Сформированы подразделения БпЛА-перехватчиков, выстроены эшелоны перехвата".

Как проинформировал Сырский, только за апрель уничтожено более 2100 воздушных целей.

На эшелонах, снабжающих Силы беспилотных систем, обезвреживается более 50% вражеских ударных дронов, отметил генерал. В месяц сбито почти 950 целей, из них 670 типа Shahed.

Генерал подчеркнул, что важную роль в противодействии вражеским дронам играет армейская авиация Сухопутных войск. Она наращивает технические возможности и эффективность: в апреле вертолетчики уничтожили более 500 вражеских БПЛА. Их вклад в борьбу с дронами типа Shahed очень важен, заметил Сырский.