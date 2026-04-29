"Малая" ПВО Украины уничтожила более 2100 дронов РФ в апреле — Сырский
"Малая" противовоздушная оборона на протяжении апреля уничтожила более 2100 российских ударных беспилотников.

Главные тезисы

  • В апреле украинская “малая” противовоздушная оборона успешно уничтожила более 2100 дронов РФ, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
  • Эшелоны перехвата и подразделения БПЛА-перехватчиков стали важными элементами системы “малая” ПВО.

Сырский подвел итоги работы "малой" ПВО за апрель

Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил в Фейсбуке по итогам совещания по наращиванию способностей Сил обороны Украины в противодействии российским ударным БПЛА.

Должны делать максимум, чтобы надежно защитить украинские города и поселки, критическую инфраструктуру, производства, военные и гражданские объекты от воздушных атак противника.

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Генерал отметил, что "работали предметно, без формальных докладов — только факты и результат".

Подробно разобрали текущую ситуацию в воздухе: как действует противник, где мы его опережаем и где нужно усиливаться. Анализировали конкретные результаты работы подразделений, эффективность эшелонов перехвата и взаимодействие между составляющими ПВО. Выводы сделаны.

По его словам, "система так называемой "малой" ПВО продолжает укрепляться и уже демонстрирует высокую эффективность. Сформированы подразделения БпЛА-перехватчиков, выстроены эшелоны перехвата".

Как проинформировал Сырский, только за апрель уничтожено более 2100 воздушных целей.

На эшелонах, снабжающих Силы беспилотных систем, обезвреживается более 50% вражеских ударных дронов, отметил генерал. В месяц сбито почти 950 целей, из них 670 типа Shahed.

Генерал подчеркнул, что важную роль в противодействии вражеским дронам играет армейская авиация Сухопутных войск. Она наращивает технические возможности и эффективность: в апреле вертолетчики уничтожили более 500 вражеских БПЛА. Их вклад в борьбу с дронами типа Shahed очень важен, заметил Сырский.

