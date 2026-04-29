"Малая" ПВО Украины уничтожила более 2100 дронов РФ в апреле — Сырский

"Малая" противовоздушная оборона на протяжении апреля уничтожила более 2100 российских ударных беспилотников.
Главные тезисы
- В апреле украинская “малая” противовоздушная оборона успешно уничтожила более 2100 дронов РФ, что свидетельствует о ее высокой эффективности.
- Эшелоны перехвата и подразделения БПЛА-перехватчиков стали важными элементами системы “малая” ПВО.
Сырский подвел итоги работы "малой" ПВО за апрель
Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил в Фейсбуке по итогам совещания по наращиванию способностей Сил обороны Украины в противодействии российским ударным БПЛА.
Генерал отметил, что "работали предметно, без формальных докладов — только факты и результат".
По его словам, "система так называемой "малой" ПВО продолжает укрепляться и уже демонстрирует высокую эффективность. Сформированы подразделения БпЛА-перехватчиков, выстроены эшелоны перехвата".
Как проинформировал Сырский, только за апрель уничтожено более 2100 воздушных целей.
На эшелонах, снабжающих Силы беспилотных систем, обезвреживается более 50% вражеских ударных дронов, отметил генерал. В месяц сбито почти 950 целей, из них 670 типа Shahed.
Генерал подчеркнул, что важную роль в противодействии вражеским дронам играет армейская авиация Сухопутных войск. Она наращивает технические возможности и эффективность: в апреле вертолетчики уничтожили более 500 вражеских БПЛА. Их вклад в борьбу с дронами типа Shahed очень важен, заметил Сырский.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-