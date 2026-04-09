СБС увеличили потери оккупантов в марте почти на треть — Сырский

В марте по сравнению с февралем на 29% выросли общие потери личного состава российских войск в результате нанесенных подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины ударов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

СБС 4 месяца подряд "перемалывают" новый мобилизационный ресурс врага

По его словам, Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу и не разрешают российским войскам возобновить широкомасштабное наступление. Один из ключевых факторов преимущества — беспилотные силы. Именно эти подразделения наносят наиболее массовое и эффективное поражение по врагу.

Уже четыре месяца подряд, начиная с декабря 2025 года, подразделения беспилотных систем обезвреживают больше личного состава армии РФ, чем враг рекрутирует в свои ряды.

Как отметил Сырский, во время совещания по развитию беспилотных систем подытожили и проанализировали результаты марта.

Так, по его словам, в марте по сравнению с февралем вырос на 29% показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных подразделениями беспилотных систем.

В среднем в сутки подразделения беспилотных сил уже выполняют более 11 тысяч боевых задач. При этом по результатам марта поражено на 50% больше верифицированных целей по сравнению со статистикой февраля. Это больше 150 тысяч.

Как подчеркнул главнокомандующий, отдельно он хотел бы выделить рост эффективности средств Middle Strike. Около 350 ударов на оперативную глубину (30-120 км). Поражены 143 объекта логистики и составы россиян, 52 пункта управления российской армии, 20 объектов нефтяной и энергетической отраслей врага и многое другое. Это комплексный результат работы отечественных производителей беспилотных авиационных комплексов (БпАК), рост мастерства операторов и принятых организационных решений.

Наши наземные роботизированные комплексы в марте также увеличили количество выполненных задач более чем на 50% по сравнению с февралем. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ генерал

В то же время, подчеркнул он, враг не стоит на месте.