СБС увеличили потери оккупантов в марте почти на треть — Сырский

В марте по сравнению с февралем на 29% выросли общие потери личного состава российских войск в результате нанесенных подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины ударов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
Главные тезисы
- Общие потери личного состава российских войск увеличились на 29% в марте из-за ударов украинских беспилотных систем.
- Украинские беспилотные силы успешно наносят удары по врагу уже четыре месяца подряд, удерживая стратегическую инициативу.
СБС 4 месяца подряд "перемалывают" новый мобилизационный ресурс врага
По его словам, Силы обороны Украины удерживают стратегическую инициативу и не разрешают российским войскам возобновить широкомасштабное наступление. Один из ключевых факторов преимущества — беспилотные силы. Именно эти подразделения наносят наиболее массовое и эффективное поражение по врагу.
Как отметил Сырский, во время совещания по развитию беспилотных систем подытожили и проанализировали результаты марта.
Так, по его словам, в марте по сравнению с февралем вырос на 29% показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных подразделениями беспилотных систем.
В среднем в сутки подразделения беспилотных сил уже выполняют более 11 тысяч боевых задач. При этом по результатам марта поражено на 50% больше верифицированных целей по сравнению со статистикой февраля. Это больше 150 тысяч.
В то же время, подчеркнул он, враг не стоит на месте.
Согласно данным нашей разведки, по состоянию на начало апреля оккупанты расширили численность своих войск беспилотных систем (БПС) до 101 тыс. военнослужащих, а к концу 2026 года планируют довести до 165,5 тыс. Поэтому мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-