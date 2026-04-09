СБС збільшили втрати окупантів у березні майже на третину — Сирський

У березні порівняно із лютим на 29% зросли загальні втрати особового складу російських військ внаслідок завданих підрозділами Сил безпілотних систем Збройних сил України ударів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
Головні тези:
- Збільшення втрат окупантів у березні на 29% через удари українських безпілотних систем.
- Українські безпілотні сили вже чотири місяці поспіль завдають масових та ефективних ударів по ворогу.
СБС 4 місяці поспіль “перемелюють” новий мобілізаційний ресурс ворога
За його словами, Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ. Один із ключових факторів переваги − безпілотні сили. Саме ці підрозділи наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу.
Як зауважив Сирський, під час наради з питань розвитку безпілотних систем підсумували та проаналізували результати березня.
Так, за його словами, у березні порівняно з лютим зріс на 29% показник загальних втрат особового складу ворога, завданих підрозділами безпілотних систем.
У середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тисяч бойових завдань. При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей порівняно зі статистикою лютого. Це понад 150 тисяч.
Водночас, наголосив він, ворог не стоїть на місці.
Згідно з даними нашої розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем (БпС) до 101 тис. військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис. Тому ми не маємо права зупинятися у цьому вирішальному протистоянні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-