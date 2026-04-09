СБС збільшили втрати окупантів у березні майже на третину — Сирський
У березні порівняно із лютим на 29% зросли загальні втрати особового складу російських військ внаслідок завданих підрозділами Сил безпілотних систем Збройних сил України ударів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

СБС 4 місяці поспіль “перемелюють” новий мобілізаційний ресурс ворога

За його словами, Сили оборони України утримують стратегічну ініціативу та не дозволяють російським військам поновити широкомасштабний наступ. Один із ключових факторів переваги − безпілотні сили. Саме ці підрозділи наразі завдають найбільш масового та ефективного ураження по ворогу.

Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025 року, підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу армії РФ, ніж ворог рекрутує до своїх лав.

Як зауважив Сирський, під час наради з питань розвитку безпілотних систем підсумували та проаналізували результати березня.

Так, за його словами, у березні порівняно з лютим зріс на 29% показник загальних втрат особового складу ворога, завданих підрозділами безпілотних систем.

У середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше 11 тисяч бойових завдань. При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей порівняно зі статистикою лютого. Це понад 150 тисяч.

Як підкреслив головнокомандувач, окремо він хотів би виділити зростання ефективності засобів Middle Strike. Майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км). Уражені 143 об’єкти логістики та склади росіян, 52 пункти управління російської армії, 20 об’єктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого. Це комплексний результат роботи вітчизняних виробників безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), зростання майстерності операторів та ухвалених організаційних рішень.

Наші наземні роботизовані комплекси в березні також збільшили кількість виконаних завдань більше ніж на 50% порівняно з лютим.

Олександ Сирський

Водночас, наголосив він, ворог не стоїть на місці.

Згідно з даними нашої розвідки, станом на початок квітня окупанти розширили чисельність своїх військ безпілотних систем (БпС) до 101 тис. військовослужбовців, а на кінець 2026 року планують довести до 165,5 тис. Тому ми не маємо права зупинятися у цьому вирішальному протистоянні.

