Обеспечение воинов на передовой. Сырский приказал провести масштабную проверку

Сырский назначил дедлайн масштабной проверки обеспечения ВСУ на фронте

Речь идет о проверках логистики тем бойцам, которые находятся на первых линиях обороны.

А также (Сырский приказал — ред.) принять все меры для обеспечения средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другим оборудованием.

Напомним, на днях разразился скандал по обеспечению бойцов 14 ОМБр, выполняющих боевые задания в районе Купянска. Выяснилось, что военные неделями сидели без еды и воды, при этом выполняя боевые задания. Ситуация дошла до того, что им приходилось пить дождевую воду, а продукты ждали 10, 14 и даже 17 суток.

В сети фигурировали фото истощенных и слишком похудевших мужчин, которые шли на фронт в весе 80-90 килограммов, а похудели около 50.

В Генштабе объяснили, что проблема с обеспечением возникла из-за сложной ситуации на фронте — осуществлять подвоз продуктов было слишком опасно, поэтому когда поставки все же поступало, то с помощью дронов и других средств на воде по реке Оскол.