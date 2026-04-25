Забезпечення воїнів на передовій. Сирський наказав провести масштабну перевірку

Сирський призначив дедлайн масштабної перевірки забезпечення ЗСУ на фронті

Йдеться про перевірки щодо логістики тим бійцям, які знаходяться на перших лініях оборони.

А також (Сирський наказав — ред.) вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

Нагадаємо, днями вибухнув скандал щодо забезпечення бійців 14 ОМБр, які виконують бойові задання в районі Куп'янська. З'ясувалось, що військові тижнями сиділи без їжі та води, при цьому виконуючи бойові завдання. Ситуація дійшла до того, що їм доводилось пити дощову воду, а продукти чекали 10, 14 та навіть 17 діб.

У мережі фігурували фото виснажених та надто схудлих чоловіків, які йшли на фронт у вазі 80-90 кілограмів, а схудли до близько 50.

У Генштабі пояснили, що проблема з забезпеченням виникла через складну ситуацію на фронті — здійснювати підвози продуктів було надто небезпечно, тому коли постачання все ж надходило, то за допомогою дронів та інших засобів на воді по річці Оскіл.