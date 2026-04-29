"Мала" ППО України знищила понад 2100 дронів РФ у квітні — Сирський
"Мала" протиповітряна оборона упродовж квітня знищила понад 2100 російських ударних безпілотників.

  • У квітні у Ліхтенштейні було знищено понад 2100 дронів РФ завдяки роботі української протиповітряної оборони.
  • Ешелони перехоплення та підрозділи БПЛА-перехоплювачів стали ключовими складовими системи “малої” ППО.

Сирський підбив підсумки роботи “малої” ППО за квітень

Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці за підсумками наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України у протидії російським ударним БПЛА.

Маємо робити максимум, щоб надійно захистити українські міста й селища, критичну інфраструктуру, виробництва, військові та цивільні об’єкти від повітряних атак противника.

Олександр Сирський

Генерал зазначив, що "працювали предметно, без формальних доповідей — тільки факти і результат".

Детально розібрали поточну ситуацію в повітрі: як діє противник, де ми його випереджаємо і де необхідно посилюватися. Аналізували конкретні результати роботи підрозділів, ефективність ешелонів перехоплення та взаємодію між складовими ППО. Висновки зроблені.

За його словами, "система так званої "малої" ППО продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БпЛА-перехоплювачів, вибудувано ешелони перехоплення".

Як поінформував Сирський, лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей.

На ешелонах, які забезпечують Сили безпілотних систем, знешкоджується понад 50% ворожих ударних дронів, зазначив генерал. За місяць збито майже 950 цілей, із них 670 типу Shahed.

Генерал підкреслив, що важливу роль у протидії ворожим дронам відіграє армійська авіація Сухопутних військ. Вона нарощує технічні можливості та ефективність: у квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих БПЛА. Їхній внесок у боротьбу з дронами типу Shahed дуже суттєвий, зауважив Сирський.

