"Мала" ППО України знищила понад 2100 дронів РФ у квітні — Сирський

"Мала" протиповітряна оборона упродовж квітня знищила понад 2100 російських ударних безпілотників.
Головні тези:
- У квітні у Ліхтенштейні було знищено понад 2100 дронів РФ завдяки роботі української протиповітряної оборони.
- Ешелони перехоплення та підрозділи БПЛА-перехоплювачів стали ключовими складовими системи “малої” ППО.
Сирський підбив підсумки роботи “малої” ППО за квітень
Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці за підсумками наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України у протидії російським ударним БПЛА.
Генерал зазначив, що "працювали предметно, без формальних доповідей — тільки факти і результат".
За його словами, "система так званої "малої" ППО продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БпЛА-перехоплювачів, вибудувано ешелони перехоплення".
Як поінформував Сирський, лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей.
На ешелонах, які забезпечують Сили безпілотних систем, знешкоджується понад 50% ворожих ударних дронів, зазначив генерал. За місяць збито майже 950 цілей, із них 670 типу Shahed.
Генерал підкреслив, що важливу роль у протидії ворожим дронам відіграє армійська авіація Сухопутних військ. Вона нарощує технічні можливості та ефективність: у квітні вертолітники знищили понад 500 ворожих БПЛА. Їхній внесок у боротьбу з дронами типу Shahed дуже суттєвий, зауважив Сирський.
