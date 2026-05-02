РФ атаковала Украину 163 дронами — обезврежено 142
РФ атаковала Украину 163 дронами — обезврежено 142

Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения атаки РФ
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что ночью 1-2 мая Россия совершала нападение на Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Произошло попадание 17 ударных БПЛА на 12 локациях.

ПВО объявила результаты отражения атаки РФ

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 1 мая.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 100 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 142 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА. Держим небо! Вместе — к победе! — призывают силы ПВО.

