РФ атаковала Украину 163 дронами — обезврежено 142

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что ночью 1-2 мая Россия совершала нападение на Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Произошло попадание 17 ударных БПЛА на 12 локациях.
ПВО объявила результаты отражения атаки РФ
Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 1 мая.
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.
Согласно последним данным, около 100 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
