РФ атакувала Україну 163 дронами — знешкоджено 142

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 1-2 травня Росія здійснювала напад на Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Відбулося влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях.
ППО оголосила результати відбиття атаки РФ
Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 1 травня.
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 100 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залученв авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Більше по темі
