РФ атакувала Україну 163 дронами — знешкоджено 142
РФ атакувала Україну 163 дронами — знешкоджено 142

ППО оголосила результати відбиття атаки РФ
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 1-2 травня Росія здійснювала напад на Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Відбулося влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях.

ППО оголосила результати відбиття атаки РФ

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 1 травня.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 100 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залученв авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають сили ППО.

Більше по темі

Росія планує щомісяця здійснювати 7 масованих атак на Україну
Росія хоче посилити терор України
90 млрд євро для України. ЄС хоче посилити вимоги для надання кредиту
"Мала" ППО України знищила понад 2100 дронів РФ у квітні — Сирський
