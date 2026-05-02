РФ атакувала Україну 163 дронами — знешкоджено 142

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 1-2 травня Росія здійснювала напад на Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

ППО оголосила результати відбиття атаки РФ

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 1 травня.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.

Згідно з останніми даними, близько 100 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залученв авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.