2 цивільних постраждали внаслідок ударів Росії по Харкову та Ізмаїлу
Атаки РФ на Харків та Ізмаїл - які наслідки
Уночі 2 травня у Шевченківському районі Харкова російський ударний дрон поцілив в 12-поверховий будинок. Згідно з останніми даними, постраждали двоє мирних мешканців міста. Окрім того, ворог знову здійснював атаки на портову інфраструктурі Ізмаїла.

Головні тези:

  • У Холодногірському районі Харкова пошкоджено багато авто.
  • Над Ізмаїлом більшість дронів вдалося збити.

Атаки РФ на Харків та Ізмаїл — які наслідки

Як повідомляє місцева влада Харкова, що внаслідок влучання ворожого "шахеда" у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку в Шевченківському районі одна людина постраждала.

Мер міста Ігор Терехов офіційно підтвердив, що цивільний отримав осколкові поранення грудної клітини.

Річ у тім, що "шахед" не здетонував, що фактично врятувало життя людині.

Російський дрон також поцілив по автомобілях у Холодногірському районі Харкова — почалася пожежа. Згідно з останніми даними, 2 авто знищено, ще 7 — пошкоджено.

Згодом в ДСНС офіційно підтвердили, що кількість потерпілих у місті зросла до 2 осіб.

Окрім того, повідомляється, що РФ атакували портову інфраструктуру у місті Ізмаїл Одеської області.

Дуже ефективно відпрацювали сили ППО — більшість ворожих БПЛА було збито. Руйнувань практично немає, — йдеться в офіційній заяві Ізмаїльської РДА.

