2 цивільних постраждали внаслідок ударів Росії по Харкову та Ізмаїлу

Уночі 2 травня у Шевченківському районі Харкова російський ударний дрон поцілив в 12-поверховий будинок. Згідно з останніми даними, постраждали двоє мирних мешканців міста. Окрім того, ворог знову здійснював атаки на портову інфраструктурі Ізмаїла.
Головні тези:
- У Холодногірському районі Харкова пошкоджено багато авто.
- Над Ізмаїлом більшість дронів вдалося збити.
Атаки РФ на Харків та Ізмаїл — які наслідки
Як повідомляє місцева влада Харкова, що внаслідок влучання ворожого "шахеда" у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку в Шевченківському районі одна людина постраждала.
Мер міста Ігор Терехов офіційно підтвердив, що цивільний отримав осколкові поранення грудної клітини.
Річ у тім, що "шахед" не здетонував, що фактично врятувало життя людині.
Російський дрон також поцілив по автомобілях у Холодногірському районі Харкова — почалася пожежа. Згідно з останніми даними, 2 авто знищено, ще 7 — пошкоджено.
Згодом в ДСНС офіційно підтвердили, що кількість потерпілих у місті зросла до 2 осіб.
Окрім того, повідомляється, що РФ атакували портову інфраструктуру у місті Ізмаїл Одеської області.
