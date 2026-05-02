РФ атаковала маршрутку в Херсоне — 2 погибших и 7 раненых
Российская армия продолжает убивать гражданских украинцев
Около 07:00 российские захватчики из дрона ударили по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона. Согласно последним данным, по меньшей мере два человека погибли, еще семеро гражданских получили ранения.

Главные тезисы

  • Практически у всех пострадавших минно-взрывная травма.
  • Еще о шести пострадавших сообщается в Харьковской области.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил работник одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета и неизвестная женщина, личность которой устанавливается соответствующими службами. Искренние соболезнования родным и близким погибших, — сказано в официальном заявлении Херсонской МВА.

Согласно последним данным, пострадали еще 7 пассажиров маршрутки — 6 мужчин и женщина. 4 из них — коммунальщики.

Все пострадавшие уже госпитализированы. Предварительный диагноз — минно-взрывная травма.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь и продолжают дообследование.

Кроме того, сообщается, что в Харьковской области 6 человек, в том числе и ребенок, пострадали в результате массированной атаки России.

В ночь на 2 мая БПЛА атаковали частный сектор в селе Васищево Харьковского района.

Начался пожар на площади 300 кв. м. Сгорели 2 частных дома и гараж. Взрывами также были повреждены соседние дома и хозяйственные постройки.

