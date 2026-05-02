РФ атакувала маршрутку в Херсоні — 2 загиблих і 7 поранених

Близько 07:00 російські загарбники з дрона вдарили по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Згідно з останніми даними, щонайменше дві людини загинули, ще семеро цивільних дістали поранення.
Головні тези:
- Майже у всіх потерпілих мінно-вибухова травма.
- Ще про 6 постраждалих повідомляється в Харківській області.
Російська армія продовжує вбивати цивільних українців
Згідно з останніми даними, постраждали ще 7 пасажирів маршрутки — 6 чоловіків і жінка. 4 з них — комунальники.
Усіх потерпілих уже шпиталізували. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма.
Окрім того, повідомляється, що на Харківщині 6 людей, зокрема й дитина, постраждали внаслідок масованої атаки Росії.
У ніч проти 2 травня БПЛА атакували приватний сектор у селі Васищеве Харківського району.
Почалася пожежа на площі 300 кв. м. Згоріли 2 приватні будинки та гараж. Вибухами також було пошкоджено сусідні будинки та господарські будівлі.
