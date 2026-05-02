РФ атакувала маршрутку в Херсоні — 2 загиблих і 7 поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Херсонська ОВА
Близько 07:00 російські загарбники з дрона вдарили по маршрутному таксі в Дніпровському районі Херсона. Згідно з останніми даними, щонайменше дві людини загинули, ще семеро цивільних дістали поранення.

Головні тези:

  • Майже у всіх потерпілих мінно-вибухова травма.
  • Ще про 6 постраждалих повідомляється в Харківській області.

Російська армія продовжує вбивати цивільних українців

Травми, несумісні з життям, отримав працівник одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради та невідома жінка, особу якої встановлюють відповідні служби. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих, — йдеться в офіційній заяві Херсонської МВА.

Фото: Херсонська ОВА

Згідно з останніми даними, постраждали ще 7 пасажирів маршрутки — 6 чоловіків і жінка. 4 з них — комунальники.

Усіх потерпілих уже шпиталізували. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма.

Медики надають потерпілим необхідну допомогу та продовжують дообстеження.

Окрім того, повідомляється, що на Харківщині 6 людей, зокрема й дитина, постраждали внаслідок масованої атаки Росії.

У ніч проти 2 травня БПЛА атакували приватний сектор у селі Васищеве Харківського району.

Почалася пожежа на площі 300 кв. м. Згоріли 2 приватні будинки та гараж. Вибухами також було пошкоджено сусідні будинки та господарські будівлі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія планує щомісяця здійснювати 7 масованих атак на Україну
Росія хоче посилити терор України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну 163 дронами — знешкоджено 142
Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати відбиття атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
2 цивільних постраждали внаслідок ударів Росії по Харкову та Ізмаїлу
Повітряні Сили ЗСУ
Атаки РФ на Харків та Ізмаїл - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?