Україна рознесла вщент пункт управління армії РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та сім районів зосередження особового складу російських загарбників.

  • Почався 1529 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Вчоран на фронті зафіксували 138 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 2 травня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 332 950 (+1 240) осіб;

  • танків — 11 906 (+3) од;

  • бойових броньованих машин — 24 500 (+4) од;

  • артилерійських системм — 41 117 (+73) од;

  • РСЗВ — 1 763 (+6) од;

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 267 589 (+2 305) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн– 93 274 (+265) од.

  • спеціальної техніки — 4 151 (+1) од.

Розпочалася 1529-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9976 дронів-камікадзе та здійснив 3379 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 — із реактивних систем залпового вогню.

