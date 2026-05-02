Україна рознесла вщент пункт управління армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили пункт управління, дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, склад зберігання боєприпасів та сім районів зосередження особового складу російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1529 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Вчоран на фронті зафіксували 138 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 2 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 332 950 (+1 240) осіб;
танків — 11 906 (+3) од;
бойових броньованих машин — 24 500 (+4) од;
артилерійських системм — 41 117 (+73) од;
РСЗВ — 1 763 (+6) од;
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 267 589 (+2 305) од.
автомобільної техніки та автоцистерн– 93 274 (+265) од.
спеціальної техніки — 4 151 (+1) од.
