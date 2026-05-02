Робота нового ЗРК STASH уперше потрапила на відео

Повітряне командування "Захід" вирішило врешті продемонструвати, як на полі бою працює український військовий "антидроновий" зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) STASH.

Бойова робота зенітно-ракетного комплексу STASH — знищення ударного БпЛА типу Shahed в ході відбиття масованого ворожого удару дронами по західному регіону країни, — йдеться в заяві Повітряного командування "Захід".

У відео можна розгледіти, що комплекс розмістили на причеп, а також оснастили ізраїльською радіолокаційною системою RADA.

Користувачі мережі також помітили, що ЗРК використовує зенітні ракети AGM-114L Longbow Hellfire.

Згідно з останніми даними, STASH створила американська компанія V2X, і є бюджетною варіацією її самохідного комплексу Tempest DASH (Denied Area Sprinter-Hellfire), який раніше вже помічали на фронті.

Що важливо розуміти, ЗРК Tempest розробили для реалізації бойових завдань, у яких головну роль відіграють мобільність і низька помітність.

Ключова мета — ураження російських дронів, гелікоптерів і літаків на малих висотах у будь-яких погодних умовах. Технічні характеристики комплексу не розкриваються.