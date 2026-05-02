У квітні Росія захопила ще менше територій України, ніж у березні

Аналітики моніторингового проєкту DeepState звертають увагу на те, що в квітні армія РФ окупувала на 11,9% менше української території, ніж у березні. Попри те, що минулого місяця ворог наростив кількість штурмів, це йому не допомогло.

Темпи просування армії РФ знову скоротилися

Українські аналітики провели розрахунки та дійшли висновку, що російським загарбникам потрібно здійснити щонайменеш 36 штурмових дій для досягнення у 1 кв км.

Для прикладу, площа Костянтинівки складає 66 кв км. Тобто, їм треба півмісяця штурмувати її одну і більше ніде нічого не робити. В наявних умовах зосередити сили на такій малій ділянці вкрай важко, — пояснюють експерти.

Як зазначили в DeepState, найбільше просувань, а саме 36%, ворогу вдалося добитися в Донецькій області.

Що важливо розуміти, йдеться про 53 кв км — майже вдвічі менше, ніж у березні, та 6.5 разів менше, ніж у грудні.

Далі йде Сумщина з показником у 30%, в абсолюті це 44 кв км. На Харківщину припало 22%, а на Запоріжжя 12%.

Окрім того, вказано, що скоротилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини з 105 кв км до 98 кв км.

Протягом 3 місяців українські оборонці зменшили зону окупації на 89 кв км — на піку в січні противник контролював 187 кв км області.