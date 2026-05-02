У квітні Росія захопила ще менше територій України, ніж у березні
Джерело:  DeepState

Аналітики моніторингового проєкту DeepState звертають увагу на те, що в квітні армія РФ окупувала на 11,9% менше української території, ніж у березні. Попри те, що минулого місяця ворог наростив кількість штурмів, це йому не допомогло.

Головні тези:

  • У Донецькій області ворогу стає дедалі складніше просуватися вперед.
  • У квітні тут окуповано у 6.5 разів менше території, ніж у грудні.

Темпи просування армії РФ знову скоротилися

Українські аналітики провели розрахунки та дійшли висновку, що російським загарбникам потрібно здійснити щонайменеш 36 штурмових дій для досягнення у 1 кв км.

Для прикладу, площа Костянтинівки складає 66 кв км. Тобто, їм треба півмісяця штурмувати її одну і більше ніде нічого не робити. В наявних умовах зосередити сили на такій малій ділянці вкрай важко, — пояснюють експерти.

Як зазначили в DeepState, найбільше просувань, а саме 36%, ворогу вдалося добитися в Донецькій області.

Що важливо розуміти, йдеться про 53 кв км — майже вдвічі менше, ніж у березні, та 6.5 разів менше, ніж у грудні.

Далі йде Сумщина з показником у 30%, в абсолюті це 44 кв км. На Харківщину припало 22%, а на Запоріжжя 12%.

Окрім того, вказано, що скоротилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини з 105 кв км до 98 кв км.

Протягом 3 місяців українські оборонці зменшили зону окупації на 89 кв км — на піку в січні противник контролював 187 кв км області.

Інфографіка: DeepState 

