В апреле Россия захватила еще меньше территорий Украины, чем в марте

Аналитики мониторингового проекта DeepState обращают внимание на то, что в апреле армия РФ оккупировала на 11,9% меньше украинской территории, чем в марте. Несмотря на то, что в прошлом месяце враг увеличил количество штурмов, это ему не помогло.

Темпы продвижения армии РФ снова сократились

Украинские аналитики провели расчеты и пришли к выводу, что российским захватчикам нужно совершить по меньшей мере 36 штурмов для достижения в 1 кв км.

Например, площадь Константиновки составляет 66 кв км. То есть им нужно полмесяца штурмовать ее одну и больше нигде ничего не делать. В сложившихся условиях сосредоточить силы на таком малом участке крайне сложно, — объясняют эксперты.

Как отметили в DeepState, больше всего продвижений, а именно 36%, врагу удалось добиться в Донецкой области.

Что важно понимать, речь идет о 53 кв км — почти вдвое меньше, чем в марте и 6.5 раз меньше, чем в декабре.

Далее следует Сумщина с показателем в 30%, в абсолюте это 44 кв км. На Харьковщину пришлось 22%, а в Запорожье 12%.

Кроме того, указано, что сократилось суммарное количество оккупированной Днепропетровской области со 105 кв км до 98 кв км.

В течение 3 месяцев украинские защитники снизили зону оккупации на 89 кв км — на пике в январе противник контролировал 187 кв км области.