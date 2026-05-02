В апреле Россия захватила еще меньше территорий Украины, чем в марте

Аналитики мониторингового проекта DeepState обращают внимание на то, что в апреле армия РФ оккупировала на 11,9% меньше украинской территории, чем в марте. Несмотря на то, что в прошлом месяце враг увеличил количество штурмов, это ему не помогло.
Главные тезисы
- В Донецкой области врагу становится все сложнее продвигаться вперед.
- В апреле здесь оккупировано в 6.5 раз меньше территории, чем в декабре.
Темпы продвижения армии РФ снова сократились
Украинские аналитики провели расчеты и пришли к выводу, что российским захватчикам нужно совершить по меньшей мере 36 штурмов для достижения в 1 кв км.
Как отметили в DeepState, больше всего продвижений, а именно 36%, врагу удалось добиться в Донецкой области.
Что важно понимать, речь идет о 53 кв км — почти вдвое меньше, чем в марте и 6.5 раз меньше, чем в декабре.
Кроме того, указано, что сократилось суммарное количество оккупированной Днепропетровской области со 105 кв км до 98 кв км.
В течение 3 месяцев украинские защитники снизили зону оккупации на 89 кв км — на пике в январе противник контролировал 187 кв км области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-