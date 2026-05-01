Британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон уважно проаналізував нещодавнє рішення російського диктатора Володимира Путіна — йдеться про те, що 9 травня, під час параду у Москві, не буде війської техніки. Експерт дійшов висновку, що таким чином глава Кремля фактично визнав занепад Росії та нездатність захистити навіть її столицю.

Путін не може приховати крах армії РФ

Ще не так давно парад 9 травня у Росії був наймасштабнішою демонстрацією військової могутності.

Проте загарбницька війна проти України за лічені роки перетворила усе це лише на символічний захід.

Як зазначає Геміш де Бреттон-Гордон, наразі Путін стикнувся з великою кількістю проблем одночасно, які він не здатен вирішити.

Глава Кремля ігнорує той факт, що його армія стрімко втрачає позиції на полі бою та зазнає аномальних втрат.

На заміну відправляють погано навчених солдатів, серед яких, за повідомленнями, є призовники російського походження, яких не повинні відправляти за межі Росії, але їх кидають у бій, що призводить лише до збільшення втрат. Цю реальність вже неможливо приховати; інформація про неї просочується назад до Росії і підживлює невдоволення, — наголошує Геміш де Бреттон-Гордон.

Потужні діпстрайки України також бачать усі росіяни — вони розуміють, що їхня ППО не така непробивна, як було заявлено.

Що цікаво, це усвідомив і сам Путін: диктатор боїться, що українські воїни атакують російську військову техніку просто під час параду у Москві.