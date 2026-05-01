Британский полковник Гемиш де Бреттон-Гордон внимательно проанализировал недавнее решение российского диктатора Владимира Путина — речь идет о том, что 9 мая во время парада в Москве не будет военной техники. Эксперт сделал вывод, что таким образом глава Кремля фактически признал упадок России и неспособность защитить даже ее столицу.
Главные тезисы
- Украина перенесла войну на территорию России, и Путин, наконец, это признал.
- Есть вероятность того, что диктатор будет вынужден остановить войну.
Путин не может скрыть крах армии РФ
Еще недавно парад 9 мая в России был самой масштабной демонстрацией военного могущества.
Однако захватническая война против Украины за считанные годы превратила все это просто в символическое мероприятие.
Как отмечает Хэмиш де Бреттон-Гордон, сейчас Путин столкнулся с большим количеством проблем одновременно, которые он не способен решить.
Глава Кремля игнорирует тот факт, что его армия стремительно теряет позиции на поле боя и несет аномальные потери.
Мощные дипстрайки Украины также видят все россияне — они понимают, что их ПВО не такая уж непробиваемая, как было заявлено.
Что интересно, это осознал и сам Путин: диктатор боится, что украинские воины атакуют российскую военную технику прямо во время парада в Москве.
Таким образом, глава Кремля фактически признал, что не способен защитить даже столицу РФ.
