Британский полковник Гемиш де Бреттон-Гордон внимательно проанализировал недавнее решение российского диктатора Владимира Путина — речь идет о том, что 9 мая во время парада в Москве не будет военной техники. Эксперт сделал вывод, что таким образом глава Кремля фактически признал упадок России и неспособность защитить даже ее столицу.

Путин не может скрыть крах армии РФ

Еще недавно парад 9 мая в России был самой масштабной демонстрацией военного могущества.

Однако захватническая война против Украины за считанные годы превратила все это просто в символическое мероприятие.

Как отмечает Хэмиш де Бреттон-Гордон, сейчас Путин столкнулся с большим количеством проблем одновременно, которые он не способен решить.

Глава Кремля игнорирует тот факт, что его армия стремительно теряет позиции на поле боя и несет аномальные потери.

На замену отправляют плохо обученных солдат, среди которых, по сообщениям, есть призывники российского происхождения, которых не должны отправлять за пределы России, но бросают в бой, что приводит лишь к увеличению потерь. Эту реальность уже невозможно скрыть; информация о ней просачивается обратно в Россию и подпитывает недовольство, — подчеркивает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Мощные дипстрайки Украины также видят все россияне — они понимают, что их ПВО не такая уж непробиваемая, как было заявлено.

Что интересно, это осознал и сам Путин: диктатор боится, что украинские воины атакуют российскую военную технику прямо во время парада в Москве.