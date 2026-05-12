РФ атакувала Київщину, Дніпровщину та Харківщину — загинула людина, 4 постраждали

Протягом минулої ночі російські загарбники завдавали ударів по різних регіонах України. Це призвело до загибелі одного мирного мешканця та поранення ще чотирьох у Дніпровській області.

Наслідки нових атак Росії на Україну 12 травня

Як повідомляє ДСНС України, на Київщині після ворожої атаки спалахнув дах дитячого садка.

Також у чотириповерховому житловому будинку, який знаходиться поруч, вибиті вікна. Під удар потрапили й приватні домоволодіння.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.На місцях подій працюють рятувальники та всі необхідні оперативні служби. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки російської атаки, обстежують пошкоджені будівлі.

Протягом минулої ночі Харківську область росіяни атакували ударним БпЛА: загорівся автобус, а також вантажний автомобіль.

Також ворог вдарив по території приватного домоволодіння у селі Безруки Дергачівської громади Харківського району. Внаслідок цього спалахнула господарча споруда, пошкоджено житловий будинок.

У Дніпровській області місцева влада повідомляє про загиблого та потерпілих внаслідок російських атак.