У Франції затримали одного із катів незаконної донецької тюрми "Ізоляція"

9 травня офіційно стало відомо, що в Франції затримали учасника терористичної організації “ДНР”, який причетний до катувань людей у незаконній донецькій тюрмі “Ізоляція”. Що важливо розуміти, це відбулося за сприяння Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора і правоохоронних органів Французької Республіки.
Головні тези:
- Наразі встановлено щонайменше дев’ятьох потерпілих.
- Розслідування триває та здійснюється під керівництвом слідчого судді спеціалізованого підрозділу Паризького суду.
СБУ розкрила деталі затримання ката тюрми "Ізоляція"
Що важливо розуміти, у 2017-2019 роках цей фігурант добровільно співпрацював із представниками терористичної організації “ДНР”.
У межах розслідування стало відомо, що він допомагав керівнику незаконної тюрми в тимчасово окупованому Донецьку.
Затриманий безпосередньо брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск та змушував давати «потрібні» зізнання. Станом на сьогодні відомо про щонайменше дев’ятьох потерпілих.
5 років тому, коли слідчі СБУ завершили розслідування і передали справу до суду, кат втік до Франції та спробував отримати там статус біженця.
Завдяки спільній роботі України та Франції злочинця вдалося затримати — його вже арештували та висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.
