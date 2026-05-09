У Франції затримали одного із катів незаконної донецької тюрми "Ізоляція"
9 травня офіційно стало відомо, що в Франції затримали учасника терористичної організації “ДНР”, який причетний до катувань людей у незаконній донецькій тюрмі “Ізоляція”. Що важливо розуміти, це відбулося за сприяння Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора і правоохоронних органів Французької Республіки.

  • Наразі встановлено щонайменше дев’ятьох потерпілих.
  • Розслідування триває та здійснюється під керівництвом слідчого судді спеціалізованого підрозділу Паризького суду.

СБУ розкрила деталі затримання ката тюрми "Ізоляція"

Що важливо розуміти, у 2017-2019 роках цей фігурант добровільно співпрацював із представниками терористичної організації “ДНР”.

У межах розслідування стало відомо, що він допомагав керівнику незаконної тюрми в тимчасово окупованому Донецьку.

Затриманий безпосередньо брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск та змушував давати «потрібні» зізнання. Станом на сьогодні відомо про щонайменше дев’ятьох потерпілих.

5 років тому, коли слідчі СБУ завершили розслідування і передали справу до суду, кат втік до Франції та спробував отримати там статус біженця.

Після звернення українських прокурорів, ГО «Truth Hounds» та інших громадських організацій правоохоронці Франції відкрили власне кримінальне провадження. Спільно з українськими прокурорами вони допитали потерпілих, а українська сторона, зокрема СБУ, передала додаткові матеріали справи для зміцнення доказів.

Завдяки спільній роботі України та Франції злочинця вдалося затримати — його вже арештували та висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

