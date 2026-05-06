"Альфа" СБУ розкрила всі результати своєї роботи в квітні — відео

Протягом минулого місяця воїни “Альфи” СБУ продемонстрували найкращі результати бойової роботи серед усіх підрозділів Сил оборони України. Так, лише у квітні спецпризначенці ліквідували понад 10 000 російських піхотинців.
Головні тези:
- За цей період часу воїни СБУ встигли знищити російську Су-30 та Міг-29.
- Також під удари “Альфи” потрапили 23 танки та 46 бойових броньованих машин ворога.
“Альфа” СБУ показала результати своєї роботи
В СБУ звертають увагу на те, що спецпризначенці вибилися в лідери одразу за кількома напрямками. Йдеться про знищення:
ППО;
РЛС;
танків;
БпЛА;
транспорту.
Загалом під удари “Альфи”, потрапили 10 518 ворожих об’єктів, із яких 7649 — знищено та 2869 — пошкоджено. Серед них:
▪️ 4204 БпЛА різного типу
▪️ 1427 засобів спостереження і зв’язку
▪️ 1556 фортифікаційних та інженерних об’єктів
▪️ 1138 одиниць легкого автотранспорту
▪️ 605 одиниць мототранспорту
▪️ 287 вантажівок
▪️ 97 артилерійських систем та САУ
▪️ 69 одиниць броньованої техніки (з них 23 танки та 46 бойових броньованих машин)
▪️ 29 засобів ППО
▪️ 21 РЛС
▪️ 16 РСЗВ
▪️ 2 літаки (Су-30 та Міг-29)
