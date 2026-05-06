"Альфа" СБУ розкрила всі результати своєї роботи в квітні — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

"Альфа" СБУ розкрила всі результати своєї роботи в квітні — відео

СБУ
"Альфа" СБУ розкрила всі результати своєї роботи в квітні — відео

Протягом минулого місяця воїни “Альфи” СБУ продемонстрували найкращі результати бойової роботи серед усіх підрозділів Сил оборони України. Так, лише у квітні спецпризначенці ліквідували понад 10 000 російських піхотинців. 

Головні тези:

  • За цей період часу воїни СБУ встигли знищити російську Су-30 та Міг-29.
  • Також під удари “Альфи” потрапили 23 танки та 46 бойових броньованих машин ворога.

“Альфа” СБУ показала результати своєї роботи

Воїни “Альфи” СБУ — перші серед підрозділів Сил оборони 🇺🇦 за кількістю знищених окупантів у квітні. Підрозділ також серед лідерів за ефективністю застосування БпЛА та ураженими цілями, утримуючи першість другий місяць поспіль, — йдеться в офіційній заяві бійців.

В СБУ звертають увагу на те, що спецпризначенці вибилися в лідери одразу за кількома напрямками. Йдеться про знищення:

  • ППО;

  • РЛС;

  • танків;

  • БпЛА;

  • транспорту.

Загалом під удари “Альфи”, потрапили 10 518 ворожих об’єктів, із яких 7649 — знищено та 2869 — пошкоджено. Серед них:

▪️ 4204 БпЛА різного типу

▪️ 1427 засобів спостереження і зв’язку

▪️ 1556 фортифікаційних та інженерних об’єктів

▪️ 1138 одиниць легкого автотранспорту

▪️ 605 одиниць мототранспорту

▪️ 287 вантажівок

▪️ 97 артилерійських систем та САУ

▪️ 69 одиниць броньованої техніки (з них 23 танки та 46 бойових броньованих машин)

▪️ 29 засобів ППО

▪️ 21 РЛС

▪️ 16 РСЗВ

▪️ 2 літаки (Су-30 та Міг-29)

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Україна знайшла заміну китайським комплектуючим для дронів
дрони
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на дитячий садок у Сумах — загинула охоронниця
Сумська ОВА
Атака Росії на Суми 6 травня - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська сторона зірвала режим припинення вогню — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?