"Альфа" СБУ розкрила всі результати своєї роботи в квітні — відео

Протягом минулого місяця воїни “Альфи” СБУ продемонстрували найкращі результати бойової роботи серед усіх підрозділів Сил оборони України. Так, лише у квітні спецпризначенці ліквідували понад 10 000 російських піхотинців.

“Альфа” СБУ показала результати своєї роботи

Воїни "Альфи" СБУ — перші серед підрозділів Сил оборони 🇺🇦 за кількістю знищених окупантів у квітні. Підрозділ також серед лідерів за ефективністю застосування БпЛА та ураженими цілями, утримуючи першість другий місяць поспіль, — йдеться в офіційній заяві бійців.

В СБУ звертають увагу на те, що спецпризначенці вибилися в лідери одразу за кількома напрямками. Йдеться про знищення:

ППО;

РЛС;

танків;

БпЛА;

транспорту.

Загалом під удари “Альфи”, потрапили 10 518 ворожих об’єктів, із яких 7649 — знищено та 2869 — пошкоджено. Серед них:

▪️ 4204 БпЛА різного типу

▪️ 1427 засобів спостереження і зв’язку

▪️ 1556 фортифікаційних та інженерних об’єктів

▪️ 1138 одиниць легкого автотранспорту

▪️ 605 одиниць мототранспорту

▪️ 287 вантажівок

▪️ 97 артилерійських систем та САУ

▪️ 69 одиниць броньованої техніки (з них 23 танки та 46 бойових броньованих машин)

▪️ 29 засобів ППО

▪️ 21 РЛС

▪️ 16 РСЗВ

▪️ 2 літаки (Су-30 та Міг-29)