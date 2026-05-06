"Альфа" СБУ раскрыла все результаты своей работы в апреле — видео

В течение месяца воины "Альфы" СБУ продемонстрировали лучшие результаты боевой работы среди всех подразделений Сил обороны Украины. Так, только в апреле спецназовцы ликвидировали более 10 000 российских пехотинцев.
Главные тезисы
- За это время воины СБУ успели уничтожить российские Су-30 и Миг-29.
- Также под удары "Альфы" попали 23 танка и 46 боевых бронированных машин противника.
"Альфа" СБУ показала результаты своей работы
В СБУ обращают внимание на то, что спецназовцы выбились в лидеры сразу по нескольким направлениям. Речь идет об уничтожении:
ПВО;
РЛС;
танков;
БПЛА;
транспорта.
В общей сложности под удары "Альфы" попали 10 518 вражеских объектов, из которых 7649 — уничтожено и 2869 — повреждено. Среди них:
▪️ 4204 БпЛА разного типа
▪️ 1427 средств наблюдения и связи
▪️ 1556 фортификационных и инженерных объектов
▪️ 1138 единиц легкого автотранспорта
▪️ 605 единиц мототранспорта
▪️ 287 грузовиков
▪️ 97 артиллерийских систем и САУ
▪️ 69 единиц бронированной техники (из них 23 танка и 46 боевых бронированных машин)
▪️ 29 средств ПВО
▪️ 21 РЛС
▪️ 16 РСЗО
▪️ 2 самолета (Су-30 и Миг-29)
