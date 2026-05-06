"Альфа" СБУ раскрыла все результаты своей работы в апреле — видео
Категория
Украина
Дата публикации

"Альфа" СБУ раскрыла все результаты своей работы в апреле — видео

СБУ
"Альфа" СБУ показала результаты своей работы
Читати українською

В течение месяца воины "Альфы" СБУ продемонстрировали лучшие результаты боевой работы среди всех подразделений Сил обороны Украины. Так, только в апреле спецназовцы ликвидировали более 10 000 российских пехотинцев.

Главные тезисы

  • За это время воины СБУ успели уничтожить российские Су-30 и Миг-29.
  • Также под удары "Альфы" попали 23 танка и 46 боевых бронированных машин противника.

"Альфа" СБУ показала результаты своей работы

Воины "Альфы" СБУ — первые среди подразделений Сил обороны по количеству уничтоженных оккупантов в апреле. Подразделение также среди лидеров по эффективности применения БпЛА и пораженным целям, удерживая первенство второй месяц подряд, — сказано в официальном заявлении бойцов.

В СБУ обращают внимание на то, что спецназовцы выбились в лидеры сразу по нескольким направлениям. Речь идет об уничтожении:

  • ПВО;

  • РЛС;

  • танков;

  • БПЛА;

  • транспорта.

В общей сложности под удары "Альфы" попали 10 518 вражеских объектов, из которых 7649 — уничтожено и 2869 — повреждено. Среди них:

▪️ 4204 БпЛА разного типа

▪️ 1427 средств наблюдения и связи

▪️ 1556 фортификационных и инженерных объектов

▪️ 1138 единиц легкого автотранспорта

▪️ 605 единиц мототранспорта

▪️ 287 грузовиков

▪️ 97 артиллерийских систем и САУ

▪️ 69 единиц бронированной техники (из них 23 танка и 46 боевых бронированных машин)

▪️ 29 средств ПВО

▪️ 21 РЛС

▪️ 16 РСЗО

▪️ 2 самолета (Су-30 и Миг-29)

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украина нашла замену китайским комплектующим для дронов
Украина хочет усилить сотрудничество с Тайванем
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на детский сад в Сумах — погибла охранница
Сумская ОВА
Атака России на Сумы 6 мая – какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская сторона сорвала режим прекращения огня — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?