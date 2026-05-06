"Альфа" СБУ раскрыла все результаты своей работы в апреле — видео

В течение месяца воины "Альфы" СБУ продемонстрировали лучшие результаты боевой работы среди всех подразделений Сил обороны Украины. Так, только в апреле спецназовцы ликвидировали более 10 000 российских пехотинцев.

Воины "Альфы" СБУ — первые среди подразделений Сил обороны по количеству уничтоженных оккупантов в апреле. Подразделение также среди лидеров по эффективности применения БпЛА и пораженным целям, удерживая первенство второй месяц подряд, — сказано в официальном заявлении бойцов.

В СБУ обращают внимание на то, что спецназовцы выбились в лидеры сразу по нескольким направлениям. Речь идет об уничтожении:

ПВО;

РЛС;

танков;

БПЛА;

транспорта.

В общей сложности под удары "Альфы" попали 10 518 вражеских объектов, из которых 7649 — уничтожено и 2869 — повреждено. Среди них:

▪️ 4204 БпЛА разного типа

▪️ 1427 средств наблюдения и связи

▪️ 1556 фортификационных и инженерных объектов

▪️ 1138 единиц легкого автотранспорта

▪️ 605 единиц мототранспорта

▪️ 287 грузовиков

▪️ 97 артиллерийских систем и САУ

▪️ 69 единиц бронированной техники (из них 23 танка и 46 боевых бронированных машин)

▪️ 29 средств ПВО

▪️ 21 РЛС

▪️ 16 РСЗО

▪️ 2 самолета (Су-30 и Миг-29)