СБУ втретє уразила дронами НПЗ і нафтоперекачувальну станцію у Пермі

Бійці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ в ніч на 8 травня завдали ударів по нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» та лінійній виробничо-диспетчерській станції «Перм».
Головні тези:
- СБУ втретє ударила дронами по НПЗ та нафтоперекачувальній станції у м. Перм.
- Атака була спрямована на один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та стратегічно важливий хаб магістральної нафтотранспортної системи.
- Ураження таких об'єктів не тільки знижують обсяги переробки нафти, а й дестабілізують роботу військової логістики Росії.
Нова “бавовна” від СБУ у Пермі
СБУ втретє уразила НПЗ «Пермнафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм
Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС «Перм» належить АТ «Транснефть» і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи рф. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.
Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ «Пермнафтооргсинтез» сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів.
СБУ продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі РФ, яка є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України.
