СБУ втретє уразила дронами НПЗ і нафтоперекачувальну станцію у Пермі
Бійці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ в ніч на 8 травня завдали ударів по нафтопереробному заводу «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» та лінійній виробничо-диспетчерській станції «Перм».

Головні тези:

  • СБУ втретє ударила дронами по НПЗ та нафтоперекачувальній станції у м. Перм.
  • Атака була спрямована на один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та стратегічно важливий хаб магістральної нафтотранспортної системи.
  • Ураження таких об'єктів не тільки знижують обсяги переробки нафти, а й дестабілізують роботу військової логістики Росії.

Нова “бавовна” від СБУ у Пермі

СБУ втретє уразила НПЗ «Пермнафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм

Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ відпрацювали по НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Перм». Обидва об’єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною.

Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС «Перм» належить АТ «Транснефть» і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи рф. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ «Пермнафтооргсинтез» сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів.

СБУ продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі РФ, яка є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України.

Ураження таких об’єктів не лише знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом та змушує кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об’єктів у глибокому тилу.

