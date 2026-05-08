СБУ втретє уразила дронами НПЗ і нафтоперекачувальну станцію у Пермі

СБУ втретє уразила НПЗ «Пермнафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію у м. Перм

Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ відпрацювали по НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез» та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Перм». Обидва об'єкти розташовані за понад 1500 км від кордону з Україною.

Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС «Перм» належить АТ «Транснефть» і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи рф. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Внаслідок атаки дронів СБУ на НПЗ «Пермнафтооргсинтез» сталося займання на одній з установок АВТ, яка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів.

СБУ продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі РФ, яка є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України.