Понад 1500 км від лінії фронту. Генштаб підтвердив ураження “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез”

У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора 7 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” у Пермському краї РФ.

Відстань до цілі — понад 1500 км від лінії бойового зіткнення.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Займання виникло на установці ізомеризації, призначеній для збільшення октанового числа легких бензинових фракцій, а також на установці первинної переробки нафти АВТ-2.

НПЗ “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації з проектною потужністю переробки близько 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Спеціалізується на виробництві високоякісних нафтопродуктів, зокрема автомобільних бензинів, дизельного пального, авіаційного пального, які використовуються для забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Масштаби збитків уточнюються.