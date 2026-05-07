Понад 1500 км від лінії фронту. Генштаб підтвердив ураження “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез”

У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора 7 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” у Пермському краї РФ.
Головні тези:
- Війська Сил оборони України ударили нафтопереробний завод у Пермському краї РФ, віддалений від лінії фронту на понад 1500 км.
- Пожежа та вибухи на заводі призвели до пошкодження установок ізомеризації та первинної переробки нафти.
СБС уразили НПЗ “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” у Росії
Відстань до цілі — понад 1500 км від лінії бойового зіткнення.
Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Займання виникло на установці ізомеризації, призначеній для збільшення октанового числа легких бензинових фракцій, а також на установці первинної переробки нафти АВТ-2.
НПЗ “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації з проектною потужністю переробки близько 13 мільйонів тонн нафти на рік.
Масштаби збитків уточнюються.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії російської федерації проти України.
