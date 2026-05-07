Понад 1500 км від лінії фронту. Генштаб підтвердив ураження “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез”
У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора 7 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” у Пермському краї РФ.

  • Війська Сил оборони України ударили нафтопереробний завод у Пермському краї РФ, віддалений від лінії фронту на понад 1500 км.
  • Пожежа та вибухи на заводі призвели до пошкодження установок ізомеризації та первинної переробки нафти.

СБС уразили НПЗ “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” у Росії

Відстань до цілі — понад 1500 км від лінії бойового зіткнення.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Займання виникло на установці ізомеризації, призначеній для збільшення октанового числа легких бензинових фракцій, а також на установці первинної переробки нафти АВТ-2.

НПЗ “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації з проектною потужністю переробки близько 13 мільйонів тонн нафти на рік.

Спеціалізується на виробництві високоякісних нафтопродуктів, зокрема автомобільних бензинів, дизельного пального, авіаційного пального, які використовуються для забезпечення потреб російської окупаційної армії.

Масштаби збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії російської федерації проти України.

