Более 1500 км от фронта. Генштаб подтвердил поражение "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора 7 мая подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ.

Расстояние до цели — более 1500 км от линии боевого столкновения.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Возгорание возникло на установке изомеризации, предназначенной для увеличения октанового числа легких бензиновых фракций, а также на установке первичной переработки нефти АВТ-2.

НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации с проектной мощностью переработки около 13 миллионов тонн нефти в год.

Специализируется на производстве высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильных бензинов, дизельного горючего, авиационного горючего, используемых для обеспечения потребностей российской оккупационной армии.

Масштабы ущерба уточняются.