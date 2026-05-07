Более 1500 км от фронта. Генштаб подтвердил поражение "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора 7 мая подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ.
Главные тезисы
- Украинские войска поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез в Пермском крае, удаленный от фронта на более чем 1500 км.
- Пожар и взрывы на заводе повлекли за собой серьезные повреждения установок изомеризации и первичной переработки нефти.
СБС поразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в России
Расстояние до цели — более 1500 км от линии боевого столкновения.
Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Возгорание возникло на установке изомеризации, предназначенной для увеличения октанового числа легких бензиновых фракций, а также на установке первичной переработки нефти АВТ-2.
НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации с проектной мощностью переработки около 13 миллионов тонн нефти в год.
Масштабы ущерба уточняются.
Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-