Более 1500 км от фронта. Генштаб подтвердил поражение "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора 7 мая подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ.

Главные тезисы

  • Украинские войска поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез в Пермском крае, удаленный от фронта на более чем 1500 км.
  • Пожар и взрывы на заводе повлекли за собой серьезные повреждения установок изомеризации и первичной переработки нефти.

СБС поразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в России

Расстояние до цели — более 1500 км от линии боевого столкновения.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Возгорание возникло на установке изомеризации, предназначенной для увеличения октанового числа легких бензиновых фракций, а также на установке первичной переработки нефти АВТ-2.

НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий российской федерации с проектной мощностью переработки около 13 миллионов тонн нефти в год.

Специализируется на производстве высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильных бензинов, дизельного горючего, авиационного горючего, используемых для обеспечения потребностей российской оккупационной армии.

Масштабы ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление военно-экономического потенциала российских оккупантов и прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

