Атака дронов. Россияне жалуются на взрывы вблизи НПЗ в Перми — видео

В Перми второй раз за 8 дней дроны атаковали "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС). Местные жители жалуются на взрывы и пожар.
Главные тезисы
- Дроны второй раз за короткий период времени атаковали ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез в Перми, вызвав взрывы и пожар.
- ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез является одним из наиболее технологически оснащенных нефтеперерабатывающих заводов в России.
Дроны снова атаковали НПЗ в Перми
Власти подтвердили атаку «на одно из промышленных предприятий», но не уточнили названия.
Местные паблики подтверждают удар дронов по НПЗ.
ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России, расположенный в Перми. Входящее в группу «Лукойл» предприятие перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год, выпуская широкий спектр продукции, включая высококачественный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и масла. Завод является ключевым промышленным объектом региона и одним из наиболее технологично оснащенных в стране, обеспечивая топливом как внутренний рынок, так и экспортные направления.
30 апреля в Перми уже был атакован "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Позже СБУ подтвердила удар по предприятию и заявила о повторном ударе по ЛДПС «Пермь» 30 апреля.
