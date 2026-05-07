Атака дронов. Россияне жалуются на взрывы вблизи НПЗ в Перми — видео

В Перми второй раз за 8 дней дроны атаковали "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС). Местные жители жалуются на взрывы и пожар.

Дроны снова атаковали НПЗ в Перми

Власти подтвердили атаку «на одно из промышленных предприятий», но не уточнили названия.

Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб, — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Поделиться

Местные паблики подтверждают удар дронов по НПЗ.

ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России, расположенный в Перми. Входящее в группу «Лукойл» предприятие перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год, выпуская широкий спектр продукции, включая высококачественный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и масла. Завод является ключевым промышленным объектом региона и одним из наиболее технологично оснащенных в стране, обеспечивая топливом как внутренний рынок, так и экспортные направления.

30 апреля в Перми уже был атакован "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Позже СБУ подтвердила удар по предприятию и заявила о повторном ударе по ЛДПС «Пермь» 30 апреля.