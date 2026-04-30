СБУ поразила дронами инфраструктуру НПЗ в Перми

СБУ снова отработала по объектам в Перми: поразила инфраструктуру одного из крупнейших НПЗ России — «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез».

"Бавовна" от СБУ в Перми: что известно

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже второй день подряд успешно отработали по нефтеинфраструктуре России близ Перми.

Сегодня «хлопок» горит на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», расположенном в более чем 1500 км от Украины.

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью около 13 млн тонн в год, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии.

По предварительной информации, на НПЗ поражена установка АВТ-4 — ключевой узел первичной переработки нефти. В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически выводит установку из строя.

Также СБУ сегодня повторно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», обеспечивающую поставки нефти на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Вчера на эту станцию уже посещали беспилотники Службы безопасности. Сегодня там появились новые очаги пожара.