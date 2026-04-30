СБУ поразила дронами инфраструктуру НПЗ в Перми

СБУ снова отработала по объектам в Перми: поразила инфраструктуру одного из крупнейших НПЗ России — «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез».
Главные тезисы
- СБУ отработала успешно по нефтяной инфраструктуре в Перми, поразив ключевые установки НПЗ “ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез”.
- Врагам больше не гарантирован “безопасный тыл”, каждый регион становится объектом ударов.
"Бавовна" от СБУ в Перми: что известно
Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже второй день подряд успешно отработали по нефтеинфраструктуре России близ Перми.
Сегодня «хлопок» горит на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», расположенном в более чем 1500 км от Украины.
Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России мощностью около 13 млн тонн в год, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии.
Также СБУ сегодня повторно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию «Пермь», обеспечивающую поставки нефти на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Вчера на эту станцию уже посещали беспилотники Службы безопасности. Сегодня там появились новые очаги пожара.
Враг должен понять простую вещь: у него больше нет «безопасного тыла». Удаленность больше не гарантирует защиты — каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, достижим. СБУ уже продемонстрировала способность проводить успешные удары на большом расстоянии и продолжит системно поражать такие объекты.
Больше по теме
