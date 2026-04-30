СБУ дронами уразила інфраструктуру НПЗ у Пермі

СБУ знову відпрацювала по обʼєктах у Пермі: уразила інфраструктуру одного з найбільших НПЗ рф — «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».

“Бавовна” від СБУ у Пермі: що відомо

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вже другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі рф поблизу Пермі.

Сьогодні «бавовна» палає на НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташованому за понад 1500 км від України.

Це один із найбільших нафтопереробних заводів росії потужністю майже 13 млн тонн на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

За попередньою інформацією, на НПЗ уражено установку АВТ-4 — ключовий вузол первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх ураження фактично виводить установку з ладу.

Також СБУ сьогодні повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», яка забезпечує постачання нафти на НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез». Учора на цю станцію вже навідувалися безпілотники Служби безпеки. Сьогодні там з’явилися нові осередки пожежі.