СБУ дронами уразила інфраструктуру НПЗ у Пермі

СБУ знову відпрацювала по обʼєктах у Пермі: уразила інфраструктуру одного з найбільших НПЗ рф — «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».
Головні тези:
- СБУ вдало відпрацювала по інфраструктурі НПЗ у Пермі, включаючи ураження ключової установки на НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез».
- Інцидент показав, що ворогам більше не гарантований «безпечний тил» та кожен регіон може стати об'єктом ударів.
“Бавовна” від СБУ у Пермі: що відомо
Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вже другий день поспіль успішно відпрацювали по нафтоінфраструктурі рф поблизу Пермі.
Сьогодні «бавовна» палає на НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташованому за понад 1500 км від України.
Це один із найбільших нафтопереробних заводів росії потужністю майже 13 млн тонн на рік, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії.
Також СБУ сьогодні повторно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», яка забезпечує постачання нафти на НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез». Учора на цю станцію вже навідувалися безпілотники Служби безпеки. Сьогодні там з’явилися нові осередки пожежі.
Ворог має усвідомити просту річ: у нього більше немає «безпечного тилу». Віддаленість більше не гарантує захисту — кожен регіон, де підприємства працюють на війну проти України, є досяжним. СБУ вже продемонструвала здатність проводити успішні удари на великій відстані й продовжить системно уражати такі об’єкти.
