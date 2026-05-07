
Атака дронів. Росіяни скаржаться на вибухи поблизу НПЗ у Пермі — відео

бавовна
Джерело:  online.ua

У Пермі вдруге за 8 днів дрони атакували "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС). Місцеві жителі скаржаться на вибухи та пожежу.

Головні тези:

  • Дрони вдруге атакували нафтопереробний завод у Пермі, спровокувавши вибухи та пожежу.
  • Підприємство Лукойл-Пермнафтооргсинтез є ключовим промисловим об'єктом Росії та одним з найбільш технологічно оснащених у країні.

Дрони знову атакували НПЗ у Пермі

Влада підтвердила атаку «на одне з промислових підприємств», але не уточнила назви.

Сьогодні на одне із промислових підприємств Пермського краю було здійснено приліт ворожого безпілотника. Усі оперативні служби працюють на місці. Жертв та постраждалих немає. Ще кілька безпілотників було збито. На місці падіння уламків працюють екстрені служби. У регіоні продовжує діяти режим «безпілотної небезпеки». Працює оперативний штаб, — повідомив губернатор Пермського краю Дмитро Махонін.

Місцеві пабліки підтверджують удар дронів по НПЗ.

ТОВ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС) — один з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії, розташований у Пермі. Підприємство, що входить до групи «Лукойл», переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік, випускаючи широкий спектр продукції, включаючи високоякісний бензин, дизельне паливо, авіаційну гас і мастила. Завод є ключовим промисловим об'єктом регіону та одним із найбільш технологічно оснащених у країні, забезпечуючи паливом як внутрішній ринок, так і експортні напрямки.

30 квітня в Пермі вже був атакований "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Пізніше СБУ підтвердила удар по підприємству та заявила про повторний удар по ЛДПС «Перм» 30 квітня.

До цього 29 квітня був було атаковано ЛДПС «Перм» — лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Транснафти». Cтанція використовуються для приймання, зберігання та перекачування нафти магістральними трубопроводами.

