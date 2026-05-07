Атака дронів. Росіяни скаржаться на вибухи поблизу НПЗ у Пермі — відео

У Пермі вдруге за 8 днів дрони атакували "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС). Місцеві жителі скаржаться на вибухи та пожежу.
Головні тези:
- Дрони вдруге атакували нафтопереробний завод у Пермі, спровокувавши вибухи та пожежу.
- Підприємство Лукойл-Пермнафтооргсинтез є ключовим промисловим об'єктом Росії та одним з найбільш технологічно оснащених у країні.
Дрони знову атакували НПЗ у Пермі
Влада підтвердила атаку «на одне з промислових підприємств», але не уточнила назви.
Місцеві пабліки підтверджують удар дронів по НПЗ.
ТОВ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС) — один з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії, розташований у Пермі. Підприємство, що входить до групи «Лукойл», переробляє понад 13 млн тонн нафти на рік, випускаючи широкий спектр продукції, включаючи високоякісний бензин, дизельне паливо, авіаційну гас і мастила. Завод є ключовим промисловим об'єктом регіону та одним із найбільш технологічно оснащених у країні, забезпечуючи паливом як внутрішній ринок, так і експортні напрямки.
30 квітня в Пермі вже був атакований "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Пізніше СБУ підтвердила удар по підприємству та заявила про повторний удар по ЛДПС «Перм» 30 квітня.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-