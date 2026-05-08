Україна атакувала військові об'єкти в Москві, Пермі та Ростові — відео

Гучні вибухи лунають в різних регіонах країни-агресорки Росії на тлі нової української атаки. Згідно з останніми даними, Сили оборони України знову завдали ударів по нафтопереробним потужностям Пермі. В Ярославлі вирує пожежа на території нафтопереробного заводу. Також “бавовна” накрила Москву та Ростов.

“Бавовна” в Росії 7-8 травня — перші подробиці та відео

Ще минулого вечора Росавіація оголосила про запровадження обмежень на польоти у московських летовищах Внуково та Домодєдово.

На цьому тлі мер Москви Собянін офіційно підтвердив, що столицю Росії знову атакують українські дрони, однак наслідки ударів традиційно не розкриває.

Згодом потужні вибухи прогриміли в російському місті Ярославль.

Згідно з останніми даними, БпЛА вдарили по заводу "Ярославнефтеоргсинтез" — його охопив вогонь.

Цієї ночі “бавовна” дісталася і Ростова-на-Дону. За словами очевидців, ракети могли уразити завод "Агропромзапчасть".

Місцевий губернатор Юрій Слюсар заявив, що в регіоні "відбили атаку БпЛА та ракет":

Жертв немає. Але, на жаль, не обійшлося без наслідків на землі. В результаті падіння уламків БпЛА є руйнування в містах Таганрог, Батайськ, Ростов-на-Дону, у Мясниковському районі. Поширити

Вранці 8 травня також стало відомо, що Сили оборони України знову здійснили атаку на Перм — ймовірно, під удар потрапив ПНОС («Лукойл-Пермнафтооргсинтез»).