Украина атаковала военные объекты в Москве, Перми и Ростове — видео
Источник:  online.ua

Громкие взрывы раздаются в разных регионах страны-агрессорки России на фоне новой украинской атаки. Согласно последним данным, Силы обороны Украины снова нанесли удары по нефтеперерабатывающим мощностям Перми. В Ярославле бушует пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Также "бавовна" накрыла Москву и Ростов.

  • В Москве заявили о сбитии 26 дронов.
  • В Перми снова атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Еще в минувший вечер Росавиация объявила о введении ограничений на полеты в московских аэропортах Внуково и Домодедово.

На этом фоне мэр Москвы Собянин официально подтвердил, что столицу России снова атакуют украинские дроны, однако последствия ударов традиционно не раскрывает.

Впоследствии мощные взрывы прогремели в российском городе Ярославле.

Согласно последним данным, БПЛА ударили по заводу "Ярославнефтеоргсинтез" — его охватил огонь.

Этой ночью "бавовна" досталась и Ростова-на-Дону. По словам очевидцев, ракеты могли поразить завод "Агропромзапчасть".

Местный губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в регионе "отбили атаку БпЛА и ракет":

Жертв нет. Но, к сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БПЛА есть разрушение в городах Таганрог, Батайске, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе.

Утром 8 мая также стало известно, что Силы обороны Украины снова совершили атаку на Пермь — вероятно, под удар попал ПНОС (Лукойл-Пермнефтеоргсинтез).

Что важно понимать, это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, принадлежащий компании «ЛУКойл».

