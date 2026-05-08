Украина атаковала военные объекты в Москве, Перми и Ростове — видео

Громкие взрывы раздаются в разных регионах страны-агрессорки России на фоне новой украинской атаки. Согласно последним данным, Силы обороны Украины снова нанесли удары по нефтеперерабатывающим мощностям Перми. В Ярославле бушует пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Также "бавовна" накрыла Москву и Ростов.
Главные тезисы
- В Москве заявили о сбитии 26 дронов.
- В Перми снова атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
"Бавовна" в России 7-8 мая — первые подробности и видео
Еще в минувший вечер Росавиация объявила о введении ограничений на полеты в московских аэропортах Внуково и Домодедово.
На этом фоне мэр Москвы Собянин официально подтвердил, что столицу России снова атакуют украинские дроны, однако последствия ударов традиционно не раскрывает.
Впоследствии мощные взрывы прогремели в российском городе Ярославле.
Согласно последним данным, БПЛА ударили по заводу "Ярославнефтеоргсинтез" — его охватил огонь.
Этой ночью "бавовна" досталась и Ростова-на-Дону. По словам очевидцев, ракеты могли поразить завод "Агропромзапчасть".
Местный губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в регионе "отбили атаку БпЛА и ракет":
Утром 8 мая также стало известно, что Силы обороны Украины снова совершили атаку на Пермь — вероятно, под удар попал ПНОС (Лукойл-Пермнефтеоргсинтез).
Что важно понимать, это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России, принадлежащий компании «ЛУКойл».
