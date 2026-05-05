Британия ограничивает способность России вербовать мигрантов на войну

Официальный Лондон публично объявил о введении новых санкций против страны-агрессорки России — в список попали 35 человек и организаций, причастных к вербовке уязвимых мигрантов для участия в войне России в Украине, а также производства дронов для использования во время боевых действий.

Британия снова ударила санкциями по России

По словам представителей британского правительства, новые санкции, прежде всего, нацелены на лиц, занимающихся торговлей мигрантами для отправки их на передовую.

Кроме того, под удар попадают компании, поставляющие продукцию на российские заводы по производству дронов.

В новых санкционных списках оказались 35 человек и организаций, в том числе тех, кто отвечает за сети торговли людьми.

Официальный Лондон располагает подтвержденными данными о том, что соратники Кремля обманным путем вербовали иностранных мигрантов, которые искали лучшей жизни.

После этого они "отправляли их на передовую как пушечное мясо или заставляли работать на заводах".

Это, в частности, касается таких схем, как российская программа "Алабуга Старт" по производству дронов на предприятии, на которое наложила санкции Великобритания, — отмечает британское правительство. Поделиться

Также в новом санкционном списке оказался Павел Никитин — именно его компания разрабатывает российский БПЛА VT-40.