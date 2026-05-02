Китай "отменил" санкции США в отношении своих 5 НПЗ
Китай "отменил" санкции США в отношении своих 5 НПЗ

Источник:  Bloomberg

Санкции предусматривают замораживание активов крупных компаний и запрет на заключение сделок.

Главные тезисы

  • Китай отменил санкции США в отношении своих пяти нефтеперерабатывающих заводов для смягчения последствий санкций.
  • Министерство торговли Китая признало санкции США незаконными и запретило китайским компаниям соблюдать их.

Китай запретил своим компаниям выполнять санкции США

В Китае запретили своим компаниям соблюдать санкции США в отношении пяти китайских нефтеперерабатывающих заводов, связанных с торговлей иранской нефтью.

Это явилось жестким шагом, направленным на смягчение последствий санкций.

В результате санкций нефтеперерабатывающие предприятия, включая компанию Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., в отношении которой в прошлом месяце были введены санкции, и несколько других частных перерабатывающих компаний, столкнулись с замораживанием активов и запретами на сделки.

2 мая министерство торговли Китая опубликовало заявление, в котором говорится, что меры США "незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы".

В беспрецедентном шаге министерство издало приказ, "запрещающий признание, обеспечение соблюдения и исполнения санкций, направленных против пяти компаний".

Правительство Китая последовательно выступает против односторонних санкций, не санкционированных Организацией Объединенных Наций и не имеющих оснований в международном праве.

В своем стремлении ограничить торговлю Ирана США объявили о санкциях против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery — одного из крупнейших покупателей иранской нефти.

Также значительную часть иранской нефти покупают малоизвестные фабрики в Китае. В США заявляют, что эти меры направлены на сокращение доходов Ирана.

Также США ввели и поддерживают морскую блокаду Ирана. Наблюдатели отмечают, что многие танкеры Ирана не могут преодолеть блокаду и скапливаются в районе Персидского залива. Вероятно, это послужило причиной сокращения добычи нефти в Иране.

