Китай "отменил" санкции США в отношении своих 5 НПЗ

Санкции предусматривают замораживание активов крупных компаний и запрет на заключение сделок.
Главные тезисы
- Китай отменил санкции США в отношении своих пяти нефтеперерабатывающих заводов для смягчения последствий санкций.
- Министерство торговли Китая признало санкции США незаконными и запретило китайским компаниям соблюдать их.
Китай запретил своим компаниям выполнять санкции США
В Китае запретили своим компаниям соблюдать санкции США в отношении пяти китайских нефтеперерабатывающих заводов, связанных с торговлей иранской нефтью.
Это явилось жестким шагом, направленным на смягчение последствий санкций.
В результате санкций нефтеперерабатывающие предприятия, включая компанию Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., в отношении которой в прошлом месяце были введены санкции, и несколько других частных перерабатывающих компаний, столкнулись с замораживанием активов и запретами на сделки.
В беспрецедентном шаге министерство издало приказ, "запрещающий признание, обеспечение соблюдения и исполнения санкций, направленных против пяти компаний".
Правительство Китая последовательно выступает против односторонних санкций, не санкционированных Организацией Объединенных Наций и не имеющих оснований в международном праве.
В своем стремлении ограничить торговлю Ирана США объявили о санкциях против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery — одного из крупнейших покупателей иранской нефти.
Также значительную часть иранской нефти покупают малоизвестные фабрики в Китае. В США заявляют, что эти меры направлены на сокращение доходов Ирана.
Также США ввели и поддерживают морскую блокаду Ирана. Наблюдатели отмечают, что многие танкеры Ирана не могут преодолеть блокаду и скапливаются в районе Персидского залива. Вероятно, это послужило причиной сокращения добычи нефти в Иране.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-