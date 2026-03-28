Китай переделал сотни старых самолетов в ударные беспилотники для атак по Тайваню
Источник:  Reuters

Китай разместил сотни устаревших истребителей, переоборудованных в ударные беспилотники, на шести авиабазах вблизи Тайваньского пролива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новый отчет Института аэрокосмических исследований Митчелла.

Спутниковые снимки за февраль зафиксировали ряды самолетов J-6, которые внешне напоминают модели 1960-х годов.

По имеющимся данным, эти "раритетные" аппараты теперь работают без пилотов и базируются в провинциях Фуцзянь и Гуандун.

Старший научный сотрудник Института Митчелла Дж. Майкл Дам заявил, что Пекин развернул примерно 200 таких самолетов. По его мнению, они будут использоваться в качестве крылатых ракет для перегрузки обороны острова.

Они будут атаковать Тайвань, США или союзные цели в большом количестве, эффективно перегружая системы противовоздушной обороны.

Эксперты по воздушной войне отмечают, что Китай инвестирует огромные средства в военные технологии, чтобы захватить Тайвань силой. Переоборудованные дроны J-6W являются частью огромного арсенала, включающего бомбардировщики и современные БПЛА.

В Тайване уже готовится ответ на такую угрозу. Представитель службы безопасности острова объяснил СМИ, что борьба с такими "дешевыми" целями очень изнурительна.

Главная цель этих дронов — истощить системы противовоздушной обороны Тайваня во время первой волны атаки. Чтобы не дать Китаю ударить по важным целям, нам неизбежно предстоит решить вопрос экономической эффективности использования дорогостоящих ракет для их перехвата на расстоянии.

По словам капитана австралийских ВВС в отставке Питера Лейтона, одновременная атака ракет и дронов станет настоящим вызовом.

Будет много разных вещей, которые будут наступать одновременно. Это будет кошмар для противовоздушной обороны.

Пока Пекин официально не комментирует перемещение техники, однако известно, что первый успешный полет беспилотного J-6 состоялся еще в 1995 году. С самолетов сняли пушки, установив вместо этого автоматические системы управления.

