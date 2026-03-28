Китай переробив сотні старих літаків на ударні безпілотники для атак по Тайваню
Джерело:  Reuters

Китай розмістив сотні застарілих винищувачів, переобладнаних на ударні безпілотники, на шести авіабазах поблизу Тайванської протоки.

Головні тези:

  • Китай переробив сотні старих літаків J-6 на ударні безпілотники для можливих атак на Тайвань.
  • Експерти підкреслюють значні витрати Китаю на військові технології для здійснення атак на Тайвань.
  • У відповідь Тайвань готується зіткнутися з загрозою і впроваджує заходи по забезпеченню обороноздатності.

Китай готується до нападу на Тайвань

Про це повідомляє Reuters із посиланням на новий звіт Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла.

Зазначається, що супутникові знімки за лютий зафіксували ряди літаків J-6, які зовні нагадують моделі 1960-х років.

За наявними даними, ці "раритетні" апарати тепер працюють без пілотів і базуються у провінціях Фуцзянь та Гуандун.

Старший науковий співробітник Інституту Мітчелла Дж. Майкл Дам заявив, що Пекін розгорнув приблизно 200 таких літаків. На його думку, вони будуть використовуватися як крилаті ракети для перевантаження оборони острова.

Вони будуть атакувати Тайвань, США або союзні цілі у великій кількості, ефективно перевантажуючи системи протиповітряної оборони.

Експерти з повітряної війни зазначають, що Китай інвестує величезні кошти у військові технології, аби мати змогу захопити Тайвань силою. Переобладнані дрони J-6W є частиною величезного арсеналу, до якого входять бомбардувальники та сучасні БПЛА.

У Тайвані вже готують відповідь на таку загрозу. Представник служби безпеки острова пояснив ЗМІ, що боротьба з такими "дешевими" цілями є дуже виснажливою.

Головна мета цих дронів — виснажити системи протиповітряної оборони Тайваню під час першої хвилі атаки. Щоб не дати Китаю вдарити по важливих цілях, нам неминуче доведеться розв'язати питання економічної ефективності використання дорогих ракет для їх перехоплення на відстані.

За словами капітана австралійських ВПС у відставці Пітера Лейтона, одночасна атака ракет і дронів стане справжнім викликом.

Буде багато різноманітних речей, які наступатимуть одночасно. Це буде кошмар для протиповітряної оборони.

Наразі Пекін офіційно не коментує переміщення техніки, проте відомо, що перший успішний політ безпілотного J-6 відбувся ще у 1995 році. З літаків зняли гармати, встановивши натомість автоматичні системи управління.

