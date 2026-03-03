Китай вирішив таємно втрутитися у ситуацію на Близькому Сході
Китай вирішив таємно втрутитися у ситуацію на Близькому Сході

Китай намагається вплинути на Іран та його дії
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися Bloomberg, офіційний Пекін почав таємно тиснути на іранський режим, вимагаючи від нього уникати дій, які можуть зірвати експорт катарського газу або інші енергетичні перевезення через Ормузьку протоку.

Головні тези:

  • КНР звернулася до всіх сторін конфлікту з закликом гарантувати безпеку морського транспорту в регіоні.
  • Китай залишається ключовою опорою для Тегерану як покупець переважної більшості іранської нафти. 

Китай намагається вплинути на Іран та його дії

За словами анонімних джерел, китайська влада тисне на офіційний Тегеран, щоб той не атакував нафтові й газові танкери, які проходять Ормузькою протокою.

Окрім того, Пекін закликав усі сторони війни не перешкоджати проходженню цим шляхом.

Що важливо розуміти, рух танкерів через цей енергетичний "вузол" фактично зупинився після того, як США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану, а він відповів ударами у відповідь.

Враховуючи той факт, що саме Китай є найбільшим у світі імпортером нафти й газу, то просто зараз він опинився у вкрай вразливому становищі.

Попри те, що КНР має значні резерви, у грудні близько 50% його імпорту сирої нафти проходили через протоку.

З офіційною заявою з цього приводу виступила речниця МЗС Китаю Мао Нін:

Китай закликає всі сторони негайно припинити військові операції, уникати ескалації напруженості та гарантувати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

