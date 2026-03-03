Китай решил тайно вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке
Китай решил тайно вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке

Китай пытается повлиять на Иран и его действия
Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать Bloomberg, официальный Пекин начал тайно давить на иранский режим, требуя от него избегать действий, которые могут сорвать экспорт катарского газа или другие энергетические перевозки через Ормузский пролив.

  • КНР обратилась ко всем сторонам конфликта с призывом обеспечить безопасность морского транспорта в регионе.
  • Китай остается ключевой опорой для Тегерана как покупатель подавляющего большинства иранской нефти.

Китай пытается повлиять на Иран и его действия

По словам анонимных источников, китайские власти давят на официальный Тегеран, чтобы тот не атаковал проходящие по Ормузскому проливу нефтяные и газовые танкеры.

Кроме того, Пекин призвал все стороны войны не препятствовать прохождению по этому пути.

Что важно понимать, движение танкеров через этот энергетический "узел" фактически остановилось после того, как США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, а он ответил ответными ударами.

Учитывая тот факт, что именно Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и газа, то прямо сейчас он оказался в крайне уязвимом положении.

Несмотря на то, что у КНР есть значительные резервы, в декабре около 50% его импорта сырой нефти проходили через пролив.

С официальным заявлением по этому поводу выступила спикер МИД Китая Мао Нин:

Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные операции, избегать эскалации напряженности и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

