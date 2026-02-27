Китай панікує через новий закон про призов у Росії
Категорія
Світ
Дата публікації

Китай панікує через новий закон про призов у Росії

сі цзіньпін
Джерело:  ISW

Офіційний Пекін виступив з екстреним попередження для своїх громадян, які знаходяться у Росії. Китайська влада почала панікувати на тлі появи там закону, який зобов'язує служити в російських збройних силах навіть іноземнців.

Головні тези:

  • Примус до служби іноземців, які знаходяться в Росії, свідчить про серйозні проблеми армії РФ з особовим складом.
  • Також Путін готується до поступового набору резервістів.

Призов у Росії буде охоплювати навіть іноземних громадян

Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що влада КНР безпосередньо не попередила про небезпеку служби в ЗС РФ.

Попри це, офіційний Пекін публічно закликав своїх громадян "приймати розсудливі рішення" для "забезпечення законного статусу проживання в Росії".

Що важливий розуміти, новий російський закон про призов вимагає від іноземців без громадянства віком від 18 до 65 років відслужити щонайменше рік у ЗС РФ перед тим, як вони зможуть подати заяву на отримання російського громадянства або дозволу на проживання.

Попередження консульства КНР свідчить про те, що Китай може бути стурбований тим, що Росія примушуватиме його громадян, які проживають у Росії, до військової служби за допомогою цього закону.

Загальновідомим фактом є те, що влада РФ уже влаштовує рейди проти мігрантів з простроченими дозволами або без документів, а також примушує їх до військової служби під загрозою кримінального переслідування або депортації.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"У нас є шанс". Зеленський бачить можливість швидкого завершення війни
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Іноземний десант готується до розгортання в Україні — інсайдери
британський десант
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російський бізнесмен Ротенберг купив розкішний палац Путіна за копійки
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?