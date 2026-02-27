Офіційний Пекін виступив з екстреним попередження для своїх громадян, які знаходяться у Росії. Китайська влада почала панікувати на тлі появи там закону, який зобов'язує служити в російських збройних силах навіть іноземнців.

Призов у Росії буде охоплювати навіть іноземних громадян

Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що влада КНР безпосередньо не попередила про небезпеку служби в ЗС РФ.

Попри це, офіційний Пекін публічно закликав своїх громадян "приймати розсудливі рішення" для "забезпечення законного статусу проживання в Росії".

Що важливий розуміти, новий російський закон про призов вимагає від іноземців без громадянства віком від 18 до 65 років відслужити щонайменше рік у ЗС РФ перед тим, як вони зможуть подати заяву на отримання російського громадянства або дозволу на проживання.

Попередження консульства КНР свідчить про те, що Китай може бути стурбований тим, що Росія примушуватиме його громадян, які проживають у Росії, до військової служби за допомогою цього закону. Поширити

Загальновідомим фактом є те, що влада РФ уже влаштовує рейди проти мігрантів з простроченими дозволами або без документів, а також примушує їх до військової служби під загрозою кримінального переслідування або депортації.