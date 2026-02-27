Китай панікує через новий закон про призов у Росії

Офіційний Пекін виступив з екстреним попередження для своїх громадян, які знаходяться у Росії. Китайська влада почала панікувати на тлі появи там закону, який зобов'язує служити в російських збройних силах навіть іноземнців.
Головні тези:
- Примус до служби іноземців, які знаходяться в Росії, свідчить про серйозні проблеми армії РФ з особовим складом.
- Також Путін готується до поступового набору резервістів.
Призов у Росії буде охоплювати навіть іноземних громадян
Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) звертають увагу на те, що влада КНР безпосередньо не попередила про небезпеку служби в ЗС РФ.
Попри це, офіційний Пекін публічно закликав своїх громадян "приймати розсудливі рішення" для "забезпечення законного статусу проживання в Росії".
Що важливий розуміти, новий російський закон про призов вимагає від іноземців без громадянства віком від 18 до 65 років відслужити щонайменше рік у ЗС РФ перед тим, як вони зможуть подати заяву на отримання російського громадянства або дозволу на проживання.
Загальновідомим фактом є те, що влада РФ уже влаштовує рейди проти мігрантів з простроченими дозволами або без документів, а також примушує їх до військової служби під загрозою кримінального переслідування або депортації.
