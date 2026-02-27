Китай паникует из-за нового закона о призыве в России

Официальный Пекин выступил с экстренным предупреждением для своих граждан, находящихся в России. Китайские власти начали паниковать на фоне появления там закона, обязывающего служить в российских вооруженных силах даже иностранцев.

Призыв в России будет охватывать даже иностранных граждан

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) обращают внимание на то, что власти КНР напрямую не предупредили об опасности службы в ВС РФ.

Несмотря на это, официальный Пекин публично призвал своих граждан "принимать здравомыслящие решения" для "обеспечения законного статуса проживания в России".

Что важно понимать, новый российский закон о призыве требует от иностранцев без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет отслужить минимум год в ВС РФ перед тем, как они смогут подать заявление на получение российского гражданства или вида на жительство.

Предупреждение консульства КНР свидетельствует о том, что Китай может быть обеспокоен тем, что Россия будет принуждать его граждан, проживающих в России, к военной службе посредством этого закона. Поделиться

Общеизвестным фактом является то, что власти РФ уже устраивают рейды против мигрантов с просроченными разрешениями или без документов, а также принуждают их к военной службе под угрозой уголовного преследования или депортации.