Китай паникует из-за нового закона о призыве в России

Официальный Пекин выступил с экстренным предупреждением для своих граждан, находящихся в России. Китайские власти начали паниковать на фоне появления там закона, обязывающего служить в российских вооруженных силах даже иностранцев.
Главные тезисы
- Принуждение к службе иностранцев свидетельствует о серьезных проблемах армии РФ с личным составом.
- Также Путин готовится к постепенному набору резервистов.
Призыв в России будет охватывать даже иностранных граждан
Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) обращают внимание на то, что власти КНР напрямую не предупредили об опасности службы в ВС РФ.
Несмотря на это, официальный Пекин публично призвал своих граждан "принимать здравомыслящие решения" для "обеспечения законного статуса проживания в России".
Что важно понимать, новый российский закон о призыве требует от иностранцев без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет отслужить минимум год в ВС РФ перед тем, как они смогут подать заявление на получение российского гражданства или вида на жительство.
Общеизвестным фактом является то, что власти РФ уже устраивают рейды против мигрантов с просроченными разрешениями или без документов, а также принуждают их к военной службе под угрозой уголовного преследования или депортации.
