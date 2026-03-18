Китай пропонує Тайваню "взаємовигідне возз'єднання"

18 березня офіційний Пекін звернувся до Тайваню з новою пропозицією, яка фактично передбачає “возз'єднання” в обмін на енергетичну безпеку.
Головні тези:
- Китай намагається скористатися ситуацією на Близькому Сході, щоб схилити Тайвань на свій бік.
- Уряд Тайваню продовжує стверджувати, що лише народ острова може вирішувати своє майбутнє.
Що Китай пропонує Тайваню
Згідног з даними інсайдерів Reuters, китайська влада запропонувала керівництву острова “надійну енергетичну стабільність”.
Однак це може бути реалізовано лише тоді, коли Тайвань згодиться на правління Пекіна.
На думку журналістів, ця пропозиція є частиною кампанії Китаю, яка націлена на переконання острова у перевагах “возз’єднання”.
Уряди всього світу намагаються знайти альтернативні джерела енергії під час війни на Близькому Сході та розриву судноплавних шляхів через життєво важливу Ормузьку протоку.
З заявою з цього приводу виступив Чень Біньхуа — речник Управління Китаю у справах Тайваню.
