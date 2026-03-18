Китай пропонує Тайваню "взаємовигідне возз'єднання"

18 березня офіційний Пекін звернувся до Тайваню з новою пропозицією, яка фактично передбачає “возз'єднання” в обмін на енергетичну безпеку.

Що Китай пропонує Тайваню

Згідног з даними інсайдерів Reuters, китайська влада запропонувала керівництву острова “надійну енергетичну стабільність”.

Однак це може бути реалізовано лише тоді, коли Тайвань згодиться на правління Пекіна.

На думку журналістів, ця пропозиція є частиною кампанії Китаю, яка націлена на переконання острова у перевагах “возз’єднання”.

Уряди всього світу намагаються знайти альтернативні джерела енергії під час війни на Близькому Сході та розриву судноплавних шляхів через життєво важливу Ормузьку протоку.

Тайвань, який отримав третину свого ЗПГ з Катару та не постачає енергію з Китаю, заявив, що забезпечив альтернативні постачання на наступні місяці, зокрема від Сполучених Штатів, головного міжнародного спонсора острова.

З заявою з цього приводу виступив Чень Біньхуа — речник Управління Китаю у справах Тайваню.