Сі позбувся головної перешкоди для вторгнення на Тайвань
До чого готується Сі Цзіньпін
Read in English
Джерело:  The Wall Street Journal

Видання The Wall Street Journal звертає увагу на те, що глава Китаю Сі Цзіньпін дедалі активніше готується до вторгнення на Тайвань. На це вказують останні масштабні чистки у вищому керівництві армії КНР.

Головні тези:

  • Цілком імовірно, що вторгнення може початися вже в 2027 році.
  • Однак з таким “дедлайном” не були згодні деякі соратники Сі, тому він вирішив їх позбутися.

До чого готується Сі Цзіньпін

Останні дії та рішення диктатора свідчить про те, що він остаточно зосередив у своїх руках контроль над збройними силами.

Фактично йдеться про те, що ніхто всередині країні не зможе завадити Сі втілити план щодо військового вторгнення на Тайвань.

Арешт генерала Чжан Юся, близького союзника та друга дитинства, якого китайський лідер називав "старшим братом", усуває будь-які внутрішні авторитетні голоси, які могли б завадити Сі вчиненню будь-яких дій проти Тайваню, демократичного, самоврядного острова, який Пекін вважає частиною своєї території.

Ні для кого не секрет, що диктатор ще кілька років тому наказав військовому керівництву країни здійснити модернізацію китайської армії до 2027 року.

Саме після цього на Заході почали активно ширитися чутки, що наступного року почнеться вторгнення КНР на Тайвань.

