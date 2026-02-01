Си убрал главное препятствие для вторжения на Тайвань

Издание The Wall Street Journal обращает внимание на то, что глава Китая Си Цзиньпин все активнее готовится к вторжению на Тайвань. На это указывают последние масштабные чистки в высшем руководстве армии КНР.

К чему готовится Си Цзиньпин

Последние действия и решения диктатора свидетельствуют о том, что он окончательно сосредоточил в своих руках контроль над вооруженными силами.

Фактически речь идет о тои, что никто внутри страны не сможет помешать Си воплотить план военного вторжения на Тайвань.

Арест генерала Чжан Юся, близкого союзника и друга детства, которого китайский лидер называл "старшим братом", устраняет любые внутренние авторитетные голоса, которые могли бы помешать Си совершить любые действия против Тайваня, демократического, самоуправляющегося острова, который Пекин считает частью своей территории. Поделиться

Ни для кого не секрет, что диктатор еще несколько лет назад приказал военному руководству страны провести модернизацию китайской армии до 2027 года.