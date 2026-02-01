Си убрал главное препятствие для вторжения на Тайвань

Издание The Wall Street Journal обращает внимание на то, что глава Китая Си Цзиньпин все активнее готовится к вторжению на Тайвань. На это указывают последние масштабные чистки в высшем руководстве армии КНР.
Главные тезисы
- Вполне вероятно, что вторжение может начаться уже в 2027 году.
- Однако с таким дедлайном не были согласны некоторые соратники Си, поэтому он решил от них избавиться.
К чему готовится Си Цзиньпин
Последние действия и решения диктатора свидетельствуют о том, что он окончательно сосредоточил в своих руках контроль над вооруженными силами.
Фактически речь идет о тои, что никто внутри страны не сможет помешать Си воплотить план военного вторжения на Тайвань.
Ни для кого не секрет, что диктатор еще несколько лет назад приказал военному руководству страны провести модернизацию китайской армии до 2027 года.
Именно после этого на Западе начали активно распространяться слухи, что в следующем году начнется вторжение КНР на Тайвань.
