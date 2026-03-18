Китай предлагает Тайваню "взаимовыгодное воссоединение"

18 марта официальный Пекин обратился в Тайвань с новым предложением, фактически предусматривающим "воссоединение" в обмен на энергетическую безопасность.

Что Китай предлагает Тайваню

Согласно данным инсайдеров Reuters, китайские власти предложили руководству острова "надежную энергетическую стабильность".

Однако это может быть реализовано только тогда, когда Тайвань согласится на правление Пекина.

По мнению журналистов, это предложение является частью кампании Китая, которая направлена на убеждение острова в преимуществах "воссоединения".

Правительства всего мира пытаются найти альтернативные источники энергии во время войны на Ближнем Востоке и разрыва судоходных путей через жизненно важный Ормузский пролив.

Тайвань, получивший треть своего СПГ из Катара и не поставляющий энергию из Китая, заявил, что обеспечил альтернативные поставки на следующие месяцы, в том числе через Соединенные Штаты, главного международного спонсора острова.

С заявлением по этому поводу выступил Чэнь Биньхуа — спикер Управления Китая по делам Тайваня.