Китай предлагает Тайваню "взаимовыгодное воссоединение"

18 марта официальный Пекин обратился в Тайвань с новым предложением, фактически предусматривающим "воссоединение" в обмен на энергетическую безопасность.
Главные тезисы
- Китай пытается воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке, чтобы склонить Тайвань на свою сторону.
- Правительство Тайваня продолжает утверждать, что только народ острова может решать свое будущее.
Что Китай предлагает Тайваню
Согласно данным инсайдеров Reuters, китайские власти предложили руководству острова "надежную энергетическую стабильность".
Однако это может быть реализовано только тогда, когда Тайвань согласится на правление Пекина.
По мнению журналистов, это предложение является частью кампании Китая, которая направлена на убеждение острова в преимуществах "воссоединения".
Правительства всего мира пытаются найти альтернативные источники энергии во время войны на Ближнем Востоке и разрыва судоходных путей через жизненно важный Ормузский пролив.
С заявлением по этому поводу выступил Чэнь Биньхуа — спикер Управления Китая по делам Тайваня.
