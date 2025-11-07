Когда Китай атакует Тайвань — данные инсайдеров

Немецкое издание BILD от своих источников в западных разведках узнало, что Китай активно готовится к вторжению на Тайвань, которое может начаться уже в ноябре 2026 года.
Главные тезисы
- Действия КНР будут зависеть от ситуации в США.
- Россия уже помогает Китаю готовиться к потенциальному вторжению.
Что известно о планах Китая
Как утверждают инсайдеры журналистов, вторжение может начаться в том случае, если промежуточные парламентские выборы в США в ноябре следующего года приведут к политическому кризису и внутренним беспорядкам в Штатах.
Китайские власти будут расценивать потенциальный политический кризис в Америке, спровоцированный несогласием одной из партий с результатами выборов, как шанс начать войну, пока официальный Вашингтон решает собственные проблемы.
С комментарием выступил аналитик Май-Бритт Штумбаум.
Он обратил внимание на то, что Китай модернизирует большое количество гражданских паромов для военных целей.
Более того, официальный Пекин намерен построить более 70 больших паромов до конца 2026 года.
Согласно данным СМИ, страна-агрессорка Россия помогает Китаю готовить вторжение на Тайвань.
В первую очередь, диктатор Путин поставляет КНР технику и технологии для проведения морских и воздушных десантных операций.
