Немецкое издание BILD от своих источников в западных разведках узнало, что Китай активно готовится к вторжению на Тайвань, которое может начаться уже в ноябре 2026 года.

Что известно о планах Китая

Как утверждают инсайдеры журналистов, вторжение может начаться в том случае, если промежуточные парламентские выборы в США в ноябре следующего года приведут к политическому кризису и внутренним беспорядкам в Штатах.

Китайские власти будут расценивать потенциальный политический кризис в Америке, спровоцированный несогласием одной из партий с результатами выборов, как шанс начать войну, пока официальный Вашингтон решает собственные проблемы.

С комментарием выступил аналитик Май-Бритт Штумбаум.

Он обратил внимание на то, что Китай модернизирует большое количество гражданских паромов для военных целей.

Более того, официальный Пекин намерен построить более 70 больших паромов до конца 2026 года.

Страна выберет военное вторжение, если Си Цзиньпин сочтет, что аннексия Тайваня невозможна другим способом, — прогнозирует аналитик. Поделиться

Согласно данным СМИ, страна-агрессорка Россия помогает Китаю готовить вторжение на Тайвань.